به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی عصر جمعه در جلسه شورای فرهنگی شهرداری کرمانشاه، فعالیت‌های فرهنگی را یکی از مسیرهای تقویت سرمایه اجتماعی در مدیریت شهری دانست و اظهار کرد: اقدامات فرهنگی باید هم‌تراز طرح‌های بزرگ عمرانی و اقتصادی مورد توجه قرار گیرد و پروژه‌های شهری نیز متناسب با نیاز شهروندان از پیوست فرهنگی و اجتماعی برخوردار باشند.

وی با اشاره به برخی اقدامات انجام‌شده از سوی شهرداری افزود: ساماندهی وضعیت نیروهای کارگری، پیشرفت عملیات قطار شهری، اجرای نهضت روکش آسفالت و تعیین تکلیف شهربازی از جمله اقداماتی است که در شهر دنبال شده و در حوزه نظافت شهری نیز پیشرفت‌هایی حاصل شده است، اما رسیدن به سطح مطلوب مورد انتظار مردم همچنان نیازمند تلاش بیشتری است.

استاندار کرمانشاه تأکید کرد: ماندگاری و اثرگذاری اقدامات عمرانی و خدماتی زمانی بیشتر می‌شود که این فعالیت‌ها با برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی همراه شوند و دستاوردهای مدیریت شهری نیز برای مردم به شکل مناسبی روایت و معرفی شود.

حبیبی با اشاره به گستردگی انتظارات شهروندان از شهرداری بیان کرد: نگاه مردم به مدیریت شهری تنها محدود به خدمات مستقیم شهرداری نیست و موضوعاتی مانند وضعیت معابر، ترافیک، نظم شهری، فعالیت مساجد و حتی بخشی از مشکلات ناشی از قطعی آب، برق و گاز نیز در نگاه عمومی با مدیریت شهر پیوند خورده است.

وی بر استفاده از ظرفیت‌های مردمی در اجرای برنامه‌های فرهنگی تأکید کرد و گفت: شهرداری باید بیشتر نقش سیاست‌گذار، حامی و پشتیبان را ایفا کند و با میدان دادن به تشکل‌های مردمی، نخبگان و گروه‌های هنری، زمینه مشارکت آنها را در اداره فرهنگی شهر فراهم آورد.

استاندار کرمانشاه تقویت ارتباط شهرداری مناطق با مساجد را ضروری دانست و افزود: حمایت از برنامه‌های شاخص مذهبی و محله‌محور باید مورد توجه قرار گیرد و احیای مسجد آقاجان می‌تواند نمونه‌ای از اقدامات مؤثر برای تقویت فعالیت‌های فرهنگی و کاهش آسیب‌های اجتماعی در یک محله کم‌برخوردار باشد.

حبیبی همچنین بر توجه به اوقات فراغت خانواده‌ها در بوستان‌ها تأکید کرد و اظهار کرد: پارک‌ها و فضاهای تفریحی در روزهای پایانی هفته با استقبال گسترده مردم مواجه هستند و لازم است روشنایی، نظافت و برنامه‌های فرهنگی و نشاط‌آفرین در این فضاها به شکل مناسب تأمین شود.

وی با تأکید بر هویت‌بخشی به میادین شاخص شهر ادامه داد: میدان‌هایی مانند فردوسی و آزادی باید متناسب با نام و پیشینه فرهنگی خود ساماندهی شوند و به پاتوق‌های فرهنگی شهروندان تبدیل شوند تا برنامه‌هایی مانند شاهنامه‌خوانی نیز در فضایی شایسته برگزار شود.

استاندار کرمانشاه در بخش دیگری از سخنان خود درباره ورزش شهری گفت: شهرداری بهتر است به جای ورود گسترده به تیم‌داری حرفه‌ای و تحمل هزینه‌ها و حواشی آن، حمایت از ورزش محلات، تجلیل از قهرمانان ملی و بین‌المللی و پشتیبانی تبلیغاتی از تیم‌های شاخص استان را در اولویت قرار دهد.

حبیبی بازآفرینی سیمای شهری در مناسبت‌های ملی و مذهبی را نیز ضروری دانست و تصریح کرد: پرچم‌ها و المان‌های شهری فرسوده نباید در سطح شهر باقی بمانند و استفاده از پرچم‌های جدید، نورپردازی مناسب تقاطع‌ها و اجرای طرح‌های زیباسازی در اطراف مدارس می‌تواند بر نشاط عمومی شهروندان اثرگذار باشد.

وی با اشاره به ضرورت معرفی اقدامات عمرانی شهرداری به مردم اظهار کرد: بخش قابل توجهی از شهروندان و نخبگان از ابعاد برخی پروژه‌های شهری اطلاع کافی ندارند؛ برای نمونه حفاری قطار شهری در عمق ۴۰ متری مرکز شهر یک اقدام مهم است که می‌توان با برگزاری تورهای بازدید برای معتمدان، پیشکسوتان و فعالان فرهنگی و عمرانی، ابعاد آن را برای جامعه تشریح کرد.

استاندار کرمانشاه بر توسعه ارتباط رسانه‌ای مدیریت شهری با مردم تأکید کرد و افزود: ایجاد یک کانال ارتباطی فراگیر در فضای مجازی و راه‌اندازی روزانه یک تا دو ساعت برنامه «رادیو شهر» با همکاری صداوسیما می‌تواند ارتباط میان مدیران مناطق شهری و شهروندان را تقویت و زمینه پاسخگویی مستقیم به مطالبات مردم را فراهم کند.

حبیبی همچنین خواستار تسریع در اجرای پردیس مفاخر شد و گفت: این پروژه باید به عنوان اقدامی عملی برای تجلیل از بزرگان و مشاهیر استان با جدیت دنبال شود. همچنین اجرای پیاده‌راه هویت‌محور شهر باید سرعت بگیرد تا این فضا به ویترینی برای معرفی فرهنگ، صنایع دستی و ظرفیت کرمانشاه به عنوان شهر خلاق خوراک تبدیل شود.

وی ساماندهی آسیب‌های اجتماعی را از مؤلفه‌های مهم در وضعیت ظاهری و اجتماعی شهر دانست و اظهار کرد: جمع‌آوری متکدیان و معتادان متجاهر از معابر عمومی باید با جدیت دنبال شود و شهرداری نیز در این زمینه باید نقش فعال‌تری ایفا کند.

استاندار کرمانشاه بر فعال‌سازی تفاهم‌نامه‌های خواهرخواندگی با شهرهای داخلی و خارجی تأکید کرد و گفت: سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری باید به مرکزی فعال برای حضور هنرمندان، ورزشکاران و خانواده‌ها تبدیل شود و ظرفیت‌های آن بیش از گذشته مورد استفاده قرار گیرد.

حبیبی در پایان بر برگزاری منظم ماهانه جلسات شورای فرهنگی شهرداری با حضور پیشکسوتان و صاحب‌نظران مستقل تأکید کرد و خاطرنشان کرد: معیار اصلی ارزیابی موفقیت برنامه‌های فرهنگی، میزان رضایت واقعی مردم است و با تدوین تقویم فرهنگی منسجم و واگذاری امور به نخبگان و گروه‌های مردمی می‌توان زمینه تحول در زیست فرهنگی کلان‌شهر کرمانشاه را فراهم کرد.