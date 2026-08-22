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۳۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱۹:۰۳

حزب الله لبنان: عدم پاسخ به هر تجاوزی به معنای ضعف یا ناتوانی نیست

حزب الله لبنان: عدم پاسخ به هر تجاوزی به معنای ضعف یا ناتوانی نیست

عضو شورای سیاسی حزب الله لبنان ضمن هشدار به اشغالگران درباره هرگونه ماجراجویی و پیشروی جدید در اراضی لبنان از آمادگی انصارالله یمن برای بستن باب المندب در حمایت از مقاومت لبنان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الدیار، محمود قماطی، عضو شورای سیاسی حزب‌الله لبنان گفت: حزب‌الله به طور کامل امکان ارتباط مستقیم با آمریکایی‌ها را نبسته است و این تصمیم بر اساس منافع و شرایط مناسب اتخاذ خواهد شد.

وی در یک مصاحبه تلویزیونی افزود: مقاومت تصمیم گرفته است که صبور باشد و به روند سیاسی جاری با هدف دستیابی به آزادی کامل اراضی و خروج و عقب نشینی اشغالگران از خاک لبنان، فرصتی بدهد.

قماطی تاکید کرد: مقاومت همچنان قوی و توانمند است و عدم پاسخ به هر تجاوزی به معنای ضعف یا ناتوانی نیست. هرگونه تلاش دشمن اسرائیلی برای پیشروی و اشغال اراضی یا مواضع جدید با پاسخی از سوی مقاومت متناسب با ماهیت تحولات میدانی مواجه خواهد شد.

وی درباره موضوع تپه های علی الطاهر نیز گفت: تصمیم فعلی مقاومت، ایستادگی و مقابله و بررسی همه گزینه‌های مربوط به این پرونده است.

قماطی قاطعانه حضور هرگونه نیروی ایرانی در صفوف مقاومت در جنوب لبنان را تکذیب کرد.

او تاکید کرد: پیوند دادن آزادسازی خاک لبنان به مسئله سلاح‌های مقاومت، روندی خطرناک است که حاکمیت و حقوق لبنان را نقض می‌کند. تحریم‌ها و محاصره و در تنگنا قرار دادن مالی، هرگز سبب نخواهد شد که حزب الله از مقاومت و پایگاه مردمی خود دست بردارد.

قماطی با اشاره به اینکه حزب الله در حد توان خود در زمینه پرونده های اسکان، ترمیم، بازسازی و کمک به خانواده های آسیب دیده اقدام خواهد کردد گفت: گزینه حرکت مردمی و آمدن به خیابان‌ها منتفی نیست، اما منوط به زمان مناسب و شرایط سیاسی و امنیتی خاص است.

او تاکید کرد: انصارالله در یمن آمادگی خود را برای بستن تنگه باب المندب در صورت محاصره مقاومت و مردم آن در لبنان و قرار دادن کلید آن در دست مقاومت اعلام کرده است.

عضو شورای سیاسی حزب‌الله همچنین بر پایبندی به همزیستی و احترام به همه اقشار لبنان، اعم از سنی، شیعی، دروزی و مسیحیان و دیگر فرقه ها تاکید و اعلام کرد: ما احدی را درجه یک، درجه دو یا درجه سه نمی‌دانیم.

کد مطلب 6924177

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