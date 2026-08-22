حزب الله لبنان: عدم پاسخ به هر تجاوزی به معنای ضعف یا ناتوانی نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الدیار، محمود قماطی، عضو شورای سیاسی حزب‌الله لبنان گفت: حزب‌الله به طور کامل امکان ارتباط مستقیم با آمریکایی‌ها را نبسته است و این تصمیم بر اساس منافع و شرایط مناسب اتخاذ خواهد شد.

وی در یک مصاحبه تلویزیونی افزود: مقاومت تصمیم گرفته است که صبور باشد و به روند سیاسی جاری با هدف دستیابی به آزادی کامل اراضی و خروج و عقب نشینی اشغالگران از خاک لبنان، فرصتی بدهد.

قماطی تاکید کرد: مقاومت همچنان قوی و توانمند است و عدم پاسخ به هر تجاوزی به معنای ضعف یا ناتوانی نیست. هرگونه تلاش دشمن اسرائیلی برای پیشروی و اشغال اراضی یا مواضع جدید با پاسخی از سوی مقاومت متناسب با ماهیت تحولات میدانی مواجه خواهد شد.

وی درباره موضوع تپه های علی الطاهر نیز گفت: تصمیم فعلی مقاومت، ایستادگی و مقابله و بررسی همه گزینه‌های مربوط به این پرونده است.

قماطی قاطعانه حضور هرگونه نیروی ایرانی در صفوف مقاومت در جنوب لبنان را تکذیب کرد.

او تاکید کرد: پیوند دادن آزادسازی خاک لبنان به مسئله سلاح‌های مقاومت، روندی خطرناک است که حاکمیت و حقوق لبنان را نقض می‌کند. تحریم‌ها و محاصره و در تنگنا قرار دادن مالی، هرگز سبب نخواهد شد که حزب الله از مقاومت و پایگاه مردمی خود دست بردارد.

قماطی با اشاره به اینکه حزب الله در حد توان خود در زمینه پرونده های اسکان، ترمیم، بازسازی و کمک به خانواده های آسیب دیده اقدام خواهد کردد گفت: گزینه حرکت مردمی و آمدن به خیابان‌ها منتفی نیست، اما منوط به زمان مناسب و شرایط سیاسی و امنیتی خاص است.

او تاکید کرد: انصارالله در یمن آمادگی خود را برای بستن تنگه باب المندب در صورت محاصره مقاومت و مردم آن در لبنان و قرار دادن کلید آن در دست مقاومت اعلام کرده است.

عضو شورای سیاسی حزب‌الله همچنین بر پایبندی به همزیستی و احترام به همه اقشار لبنان، اعم از سنی، شیعی، دروزی و مسیحیان و دیگر فرقه ها تاکید و اعلام کرد: ما احدی را درجه یک، درجه دو یا درجه سه نمی‌دانیم.