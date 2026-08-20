به گزارش خبرگزاری مهر، کاظم غریبآبادی، معاون وزیر امور خارجه کشورمان، با انتشار پیامی در فضای مجازی به ادعاهای مطرحشده درباره وضعیت ایران واکنش نشان داد.
وی در این پیام نوشت: «برخی ادعا میکنند که ایران در آستانه شکست است و به یک نخ بند است، اما در عین حال به همه متحدانشان التماس میکنند که کمکشان کنند!»
غریبآبادی افزود: «مشکل اصلی، محاسبات غلطی است که هر بار برای پوشاندن آن، مجبور میشوند شکست بزرگتری برای خودشان بسازند. جنگ نظامی نتیجه نداد و حالا اسم شکست بعدی را 'جنگ اقتصادی' گذاشتهاند.»
این اظهارات در حالی مطرح میشود که ایران همواره بر استقلال و قدرت خود تأکید کرده و به مقابله با فشارها و تحریمهای خارجی ادامه میدهد.
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