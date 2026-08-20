  1. سیاست
  2. سیاست خارجی
۲۹ مرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۱۵

غریب‌آبادی: ادعای شکست ایران تنها ناشی از محاسبات غلط است

غریب‌آبادی: ادعای شکست ایران تنها ناشی از محاسبات غلط است

معاون وزیر امور خارجه کشورمان، با انتشار پیامی در فضای مجازی به ادعاهای مطرح‌شده درباره وضعیت ایران واکنش نشان داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کاظم غریب‌آبادی، معاون وزیر امور خارجه کشورمان، با انتشار پیامی در فضای مجازی به ادعاهای مطرح‌شده درباره وضعیت ایران واکنش نشان داد.

وی در این پیام نوشت: «برخی ادعا می‌کنند که ایران در آستانه شکست است و به یک نخ بند است، اما در عین حال به همه متحدانشان التماس می‌کنند که کمکشان کنند!»

غریب‌آبادی افزود: «مشکل اصلی، محاسبات غلطی است که هر بار برای پوشاندن آن، مجبور می‌شوند شکست بزرگ‌تری برای خودشان بسازند. جنگ نظامی نتیجه نداد و حالا اسم شکست بعدی را 'جنگ اقتصادی' گذاشته‌اند.»

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که ایران همواره بر استقلال و قدرت خود تأکید کرده و به مقابله با فشارها و تحریم‌های خارجی ادامه می‌دهد.

کد مطلب 6922149
هادی رضایی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها