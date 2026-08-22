تاکید وزیران خارجه مصر و عمان بر کاهش تنش در منطقه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت خارجه مصر، بدر عبدالعاطی وزیر خارجه مصر و بدر البوسعیدی وزیر خارجه عمان تلفنی درباره روابط دوجانبه میان دو کشور و راههای توسعه آن در زمینههای مختلف رایزنی و درباره تحولات اوضاع منطقهای و مسائل دارای اهمیت مشترک تبادل نظر کردند.
در این تماس تلفنی به طور مفصل تحولات جاری در منطقه به ویژه مسائل مربوط به آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز بررسی شد.
عبدالعاطی بر اهمیت شدید بازگرداندن جریان کشتیرانی به وضعیت عادی خود و تضمین امنیت و آزادی تردد از طریق تنگه هرمز با توجه به پیامدهای مستقیم آن بر اقتصاد جهانی، امنیت انرژی و زنجیرههای تامین و تجارت بینالمللی تاکید کرد.
وی همچنین به اهمیت تقویت تلاشهای دیپلماتیک جاری برای کمک به کاهش تشدید تنش و فراهم کردن شرایط بازگشت به یادداشت تفاهمنامه میان آمریکا و ایران، از سرگیری روند مذاکره در راستای دستیابی به راهحل جامع و پایدار که موجب تقویت امنیت و ثبات منطقه میشود، اشاره کرد.
دو طرف در پایان بر ضرورت تداوم رایزنی و هماهنگی نزدیک در مرحله پیشِرو و تشدید تلاشهای جاری برای مهار تنشها و جلوگیری از گسترش دامنه تشدید تنش، اولویت دادن به راهحلهای سیاسی و دیپلماتیک در راستای حفظ امنیت و ثبات منطقهای تاکید کردند.
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