به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، مارک کارنی نخست وزیر کانادا درپی تنش آفرینی دوباره دولت ترامپ علیه کشورش در سخنانی اعلام کرد: ما نمی‌ توانیم طوفانی را که از سوی واشنگتن می‌ وزد، کنترل کنیم. با این حال، می‌ توانیم با تقویت کانادا در داخل و تنوع‌ بخشی به روابط تجاری‌ مان در خارج، مسیر تازه‌ ای را ترسیم کنیم.

نخست وزیر کانادا در این خصوص ادامه داد: ما هیچ‌گاه دچار توهم نبودیم و از همان ابتدا متوجه شدیم که آمریکا تغییر کرده است. ما همواره خواهان مشارکت‌ های بلندمدت بوده‌ ایم، در حالی که آمریکا اغلب به دنبال معاملات کوتاه‌ مدت بوده است. متأسفانه، در روزهای اخیر شکاف میان «شریک» و «رقیب» همچنان بسیار عمیق باقی مانده است. دیشب به مذاکره‌ کنندگانمان دستور دادم که به اتاوا بازگردند.

مارک کارنی سپس افزود: ما نمی‌ توانیم آنچه که آن‌ ها (طرف آمریکایی) پیشنهاد داده‌ اند را بپذیریم و آنچه را که خواسته‌ اند، واگذار نخواهیم کرد. کسری تجاری محدود آمریکا در حوزه کالا، تنها به این دلیل وجود دارد که این کشور بخش عمده‌ ای از انرژی مورد نیاز خود را از کانادا خریداری می‌ کند. کانادا سوخت رشد اقتصادی آمریکا را تأمین می‌کند و ۹۹ درصد از واردات گاز طبیعی، ۸۵ درصد از واردات برق و ۶۰ درصد از واردات نفت خام این کشور را برعهده دارد.

وی خاطرنشان کرد: گمان نمی‌ کنم آن‌ها بخواهند که ما ارسال هر یک از این منابع انرژی را متوقف کنیم. صادرات کانادا به ایالات متحده، هزینه‌ها را برای خانواده‌های آمریکایی کاهش می‌دهد. در مقابل، تعرفه‌ها نوعی مالیات محسوب می‌شوند؛ مالیاتی که در نهایت توسط مصرف‌ کنندگان آمریکایی پرداخت می‌شود. خلاصه کلام اینکه، آمریکایی‌ها خواسته‌هایی بیش از حد داشتند و پیشنهاداتشان بسیار ناچیز بود.

به گزارش الجزیره، نخست وزیر کانادا گفت: تعرفه‌های تلافی‌جویانه ما بر کالاهای آمریکایی از ۸ سپتامبر (روز سه شنبه، ۱۷ شهریور ماه سال جاری) اجرایی خواهد شد. تعرفه‌ های کانادا علیه ایالات متحده، بخش‌ هایی نظیر فولاد و محصولات لبنی را هدف قرار خواهد داد.

این در حالیست که نخست وزیر کانادا پیشتر اعلام کرده بود که مذاکرات تجاری با واشنگتن به حالت تعلیق درآمده است.

کارنی گفته بود: اگر آمریکا تعرفه های ۵۰ درصدی اعمال کند، ما نیز اقدام متقابل می کنیم. پیشروی در مذاکرات با آمریکا برای تحقق اهداف ما در قبال مردم کانادا کافی نبود.

دونالد ترامپ، رئیس‌ جمهور آمریکا پیشتر از تعلیق ۳ روزه تصمیم خود برای اعمال تعرفه‌های گمرکی سنگین ۵۰ درصدی علیه واردات کالا از کانادا خبر داده بود.

ترامپ با اشاره به اینکه این تعرفه‌ها قرار بود اجرایی شوند، مدعی شد که این عقب‌ نشینی موقت به دلیل دستیابی واشنگتن و اتاوا به چارچوب یک توافق دوجانبه انجام گرفته است.