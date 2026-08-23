به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه آمریکایی آکسیوس گزارش داد که تأثیر پست های دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور بر قیمت نفت به مرور زمان نسبت به هفته های نخست جنگ ایران کاهش پیدا کرده است.

بر اساس این گزارش، ترامپ از ۲۸ فوریه تا ۱۹ اوت ۲۶۹ پست در فضای مجازی منتشر کرده که به ایران یا تنگه هرمز اشاره دارد.

در این گزارش به نقل از بن کاهل تحلیلگر برجسته مسائل مربوط به نفت آمده است که هفته های نخست جنگ ایران شاهد یک خلأ اطلاعاتی و تردید در خصوص سیاست آمریکا و اهداف واشنگتن بودیم که باعث می شد بازارهای جهانی بیش از حد به پست های ترامپ واکنش نشان دهد. این در حالی است که بازارهای جهانی از چند ماه قبل دیگر اهمیتی به پست های ترامپ نمی دهد چرا که می داند بیانگر واقعیت نیست. بسیاری از سخنان ترامپ درباره تنگه هرمز و اهداف جنگ عملا با حجم نفتی که از این گذرگاه آبی عبور می کند ارتباطی ندارد.

وی اضافه کرد: کاخ سفید در ۲ ماه نخست جنگ تا حد زیادی توانست فضای رسانه را به دست بگیرد و مانع افزایش قیمت نفت شود اما این تأثیر گذاری به مرور کاهش پیدا کرد.