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۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۰۵

سنندج میزبان بیست‌ودومین یادواره سید بهاءالدین شمس قریشی می‌شود

سنندج میزبان بیست‌ودومین یادواره سید بهاءالدین شمس قریشی می‌شود

سنندج- رئیس حوزه هنری کردستان از برگزاری بیست‌ودومین یادواره عارف نامدار کرد، سید بهاءالدین شمس قریشی، همزمان با آیین مولودی‌خوانی در مسجد جامع سنندج خبر داد.

اسعد فرهادی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بیست‌ودومین یادواره سید بهاءالدین شمس قریشی چهارشنبه چهارم شهریورماه همزمان با آیین باشکوه مولودی‌خوانی در مسجد جامع سنندج برگزار می‌شود.

وی افزود: این مراسم پس از اقامه نماز عشاء برگزار خواهد شد و با برنامه‌های مولودی‌خوانی، ذکر و صلوات در مدح پیامبر اکرم(ص) همراه است.

رئیس حوزه هنری کردستان با اشاره به جایگاه سید بهاءالدین شمس قریشی در فرهنگ عرفانی کردستان بیان کرد: برگزاری این یادواره فرصتی برای معرفی و پاسداشت شخصیت‌های برجسته فرهنگی و عرفانی منطقه و انتقال میراث معنوی آنان به نسل‌های جدید است.

فرهادی همچنین از تجلیل از مقام و یاد زنده‌یاد سید علاءالدین یاسینی در این آیین خبر داد و گفت: توجه به چهره‌های فرهنگی و دینی و زنده نگه داشتن یاد و آثار آنان، بخشی از مسئولیت فرهنگی جامعه در حفظ هویت و میراث معنوی کردستان است.

وی ادامه داد: آیین مولودی‌خوانی پیامبر اکرم(ص) در کردستان تنها یک مراسم مذهبی نیست، بلکه جلوه‌ای از فرهنگ، هنر و سنت‌های دیرینه مردم این منطقه به شمار می‌رود و می‌تواند زمینه‌ساز تقویت وحدت و همدلی در جامعه باشد.

رئیس حوزه هنری کردستان خاطرنشان کرد: مسجد جامع سنندج چهارشنبه چهارم شهریورماه میزبان این محفل معنوی خواهد بود و از مردم و علاقه‌مندان برای حضور در این آیین دعوت شده است.

وی اضافه کرد: این مراسم پس از نماز عشاء در مسجد جامع سنندج برگزار می‌شود.

کد مطلب 6924601

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