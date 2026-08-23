اسعد فرهادی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بیستودومین یادواره سید بهاءالدین شمس قریشی چهارشنبه چهارم شهریورماه همزمان با آیین باشکوه مولودیخوانی در مسجد جامع سنندج برگزار میشود.
وی افزود: این مراسم پس از اقامه نماز عشاء برگزار خواهد شد و با برنامههای مولودیخوانی، ذکر و صلوات در مدح پیامبر اکرم(ص) همراه است.
رئیس حوزه هنری کردستان با اشاره به جایگاه سید بهاءالدین شمس قریشی در فرهنگ عرفانی کردستان بیان کرد: برگزاری این یادواره فرصتی برای معرفی و پاسداشت شخصیتهای برجسته فرهنگی و عرفانی منطقه و انتقال میراث معنوی آنان به نسلهای جدید است.
فرهادی همچنین از تجلیل از مقام و یاد زندهیاد سید علاءالدین یاسینی در این آیین خبر داد و گفت: توجه به چهرههای فرهنگی و دینی و زنده نگه داشتن یاد و آثار آنان، بخشی از مسئولیت فرهنگی جامعه در حفظ هویت و میراث معنوی کردستان است.
وی ادامه داد: آیین مولودیخوانی پیامبر اکرم(ص) در کردستان تنها یک مراسم مذهبی نیست، بلکه جلوهای از فرهنگ، هنر و سنتهای دیرینه مردم این منطقه به شمار میرود و میتواند زمینهساز تقویت وحدت و همدلی در جامعه باشد.
رئیس حوزه هنری کردستان خاطرنشان کرد: مسجد جامع سنندج چهارشنبه چهارم شهریورماه میزبان این محفل معنوی خواهد بود و از مردم و علاقهمندان برای حضور در این آیین دعوت شده است.
وی اضافه کرد: این مراسم پس از نماز عشاء در مسجد جامع سنندج برگزار میشود.
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