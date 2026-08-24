به گزارش خبرگزاری مهر، علیپناه قویدل همزمان با آغاز هفته دولت اظهار کرد: طرح چاپ و نصب تصاویر شهدای استان قزوین بر روی کاشیهای سرامیکی در گلزار شهدای شهر قزوین آغاز شده و اجرای آن تا هفته دفاع مقدس ادامه خواهد داشت.
وی افزود: این طرح با هدف حفظ و ماندگاری تصاویر شهدا و یکسانسازی جلوه بصری گلزارهای شهدا و با همکاری بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قزوین و شرکت کاشی الوند اجرا میشود.
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قزوین ادامه داد: در فاز نخست، تصاویر شهدای گلزار شهدای شهر قزوین با استفاده از هوش مصنوعی طراحی و پس از چاپ روی کاشیهای سرامیکی، در محل مزار مطهر شهدا جانمایی و نصب میشود.
قویدل گفت: تصاویر شهدا در قالبی یکسان و با طراحی ویژه آماده شدهاند تا علاوه بر ایجاد جلوهای منسجم و متفاوت در گلزارهای شهدا، یاد و نام شهیدان به شکلی ماندگار در معرض دید خانوادهها و زائران قرار گیرد.
وی با اشاره به برنامه توسعه این طرح بیان کرد: پس از اجرای مرحله نخست، جانمایی تصاویر شهدای همه گلزارهای شهر قزوین و سپس سایر شهرهای استان در دستور کار قرار خواهد گرفت.
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قزوین درباره ضرورت اجرای این طرح اظهار کرد: تصاویر شهدا در گذشته عمدتاً در قالب تختهشاسی، قاب یا لمینت نصب میشد که به دلیل قرار گرفتن در فضای باز و تأثیر عواملی مانند برودت و گرما، تابش مستقیم نور خورشید و تغییرات جوی، در مدت کوتاهی دچار آسیب و فرسودگی میشد و در برخی موارد حتی کمتر از یک ماه نیاز به تعویض داشت.
قویدل افزود: استفاده از کاشیهای سرامیکی راهکاری برای افزایش دوام و ماندگاری تصاویر شهدا در فضای باز است و انتظار میرود این تصاویر سالیان متمادی در گلزارهای شهدا باقی بمانند.
وی خاطرنشان کرد: این اقدام برای نخستینبار در قزوین با استفاده از این شیوه اجرا میشود و با تکمیل مراحل آن، تصاویر شهدای گلزارهای استان به صورت یکپارچه و ماندگار جانمایی خواهد شد.
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قزوین تأکید کرد: این طرح علاوه بر حفظ شأن و یاد شهدا، میتواند در زیباسازی و یکسانسازی فضای گلزارهای شهدا نیز مؤثر باشد.
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