به گزارش خبرگزاری مهر، همایش مشترک فرماندهان انتظامی و سپاه تهران بزرگ در مهرماه سال جاری با هدف «همدلی و همافزایی هرچه بیشتر پایوران» و ارتقای عملکرد مأموریتهای محوله در پایتخت، در فضایی صمیمانه اما راهبردی برگزار شد.
این نشست که با حضور مدعوین از عالیترین مقامات امنیتی، انتظامی و نظامی کشور در تهران همراه بود، بستری برای تبادل تجربیات، آسیبشناسی عملیاتهای مشترک و ترسیم نقشه راه آینده امنیت شهری فراهم آورد و ناظر بر تمام تجربیات سالهای اخیر در ارتقای سطح آگاهی های امنیتی و انتظامی و افزایش امنیت روانی و عینی پایتخت تاکید کردند.
سردار حسنزاده، فرمانده سپاه حضرت محمد رسولالله (ص) تهران بزرگ، در سخنان خود با تبریک و قدردانی از زحمات بیوقفه نیروها، به سه اصل کلیدی در مدیریت مأموریتها اشاره کرد و اولین اصل را شناخت و قدردانی از توفیقات الهی دانست و تأکید کرد که موفقیتهای اخیر، نعمتهایی از جانب خداوند است که ابتدا باید شناسایی و سپس قدر دانسته شوند. دومین اصل را پرهیز از غرور و خودبزرگبینی برشمرد و با صراحت گفت: این توفیقات هیچکدام کار ما نیست؛ کار خداست. اگر ما با مودت و همدلی به مأموریتها بپردازیم، خداوند نیز نصرت خود را شامل حالمان خواهد کرد. و در سومین اصل بر شناخت دقیق شرایط و تقویت نقاط قوت، همراه با رفع نقایص و تقویت نقاط قابل بهبود تاکید کرد و لزوم آسیبشناسی مستمر برای حفظ و ارتقای عملکرد را مورد توجه قرار داد.
وی در ادامه به لزوم کسب آگاهی های همه جانبه در تمام سطوح برای مقابله با کلیه تهدیدات احتمالی خبر داد و افزود: این نشست ها، تمرینات و رزمایش های برنامه ریزی شده که بخشی از آنها سپری شده اند، شرایط مناسبی را برای نقش آفرینی تمام نیروهای بسیج، سپاه و انتظامی فراهم آورده است.
سردار حسنزاده در ادامه به بیانات ارزشمند مقام معظم رهبری حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه ای(مدظلهالعالی) درباره همدلی و هم افزایی نهادی و سازمانی، به تشریح سه محور اصلی از دیدگاه امام شهید پرداخت و اظهار داشت: نخستین مرحله، بحث مراتب همدلی است که در آن هرچه نگرشها به توحید و نظام توحیدی و جمهوری اسلامی نزدیکتر باشد، همدلی عمیقتر خواهد بود. مرحله دوم جایگاه همدلی است که در قلب آدمیان ریشه دارد و باید از مرحله گفتار به باور قلبی و سپس به عمل برسد. و سوم در مورد ثمرات همدلی است که وقتی با اعتقاد قلبی همراه شود، نتایج را بهصورت تصاعدی افزایش میدهد و موفقیتهایی فراتر از تصور به ارمغان میآورد.
وی خاطر نشان کرد: هرگونه اقدامی که بخواهد اقتدار و انسجام ملی و وحدت و یکپارچگی ملت شریف ایران را خدشه دار نماید، یا در مسیر کمک به اهداف شوم دشمنان این ملت عزیز و سربلند باشد، و یا موجب تحریک و تشدید مشکلات در لایه های مختلف جامعه گردد، مورد رصد، پیگیری و کنترل مسئولین ذیربط قرار گرفته و به شدت برخورد خواهد شد.
در ادامه، سردار فرمانده سپاه تهران بزرگ با اشاره به تشدید تهدیدات خارجی در چند ماه اخیر، بر لزوم بهرهگیری از تجارب گذشته و ارتقای حداکثری آمادگیهای ستادی و مشترک در قرارگاهها و ردههای مقاومت تأکید کرد. وی ضمن تجلیل از حضور شبانهروزی مردم در میادین، این حضور گسترده را «قوامبخش امنیت ملی» و «بازدارندهای قوی در برابر توطئههای دشمنان» توصیف کرد و افزود: «ما باید با تداوم و افزایش روحیه مقاومت و ایستادگی و خستگیناپذیری، کید دشمنان را نقش بر آب کنیم.»
سردار حسنزاده در پایان این نشست، از برگزاری رزمایش بزرگ و با عظمت ۳۱۳هزار نفره مردمی تحت عنوان «جانفدا» در آیندهای نزدیک خبر داد. این رزمایش که با مشارکت نیروهای مردمی و سازمانیافته طراحی شده، نمادی دیگر از همافزایی بینظیر بین سپاه، ناجا و اقشار مختلف جامعه در جهت ارتقای امنیت پایدار و مقابله با تهدیدات احتمالی خواهد بود.
در ادامه ی این نشست هم اندیشی، سردار محمدیان، فرمانده انتظامی تهران بزرگ، در بخشی از سخنان خود، با تأکید بر همکاری و هم افزایی چشمگیر سالهای اخیر میان نیروی انتظامی و سپاه تهران بزرگ، این فضای مطلوب همدلی و انسجام را مرهون خدمت صادقانه و خالصانه دانست.
وی افزود: این تعاملات و همکاری های مشترک که به گونه ای چشمگیر بر توانمندی ها و آگاهی های نیروهای پرتلاش انتظامی، بسیجیان و پاسداران سپاه تهران بزرگ افزوده، چنان است که امنیت، آرامش و صلابت را در میان مردم عزیز به ارمغان آورده و این خود برکتی آشکار از همین هم افزایی و اقدامات مشترک و مؤثر در سالهای اخیر به شمار می رود.
در پایان، ایشان بر آمادگی های تمام رده های انتظامی در نهایت هماهنگی با بسیج و سپاه تهران بزرگ خبر داد.
شایان ذکر است، در این همایش، سرتیپ پاسدار علیاکبر پورجشمیدیان (معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور و دبیر شورای امنیت کشور)، سرتیپ پاسدار حسین نجات (جانشین قرارگاه امنیتی ثارالله تهران)، سرتیپ پاسدار عباسعلی محمدیان (فرمانده انتظامی تهران بزرگ)، سرتیپ پاسدار حسن حسنزاده (فرمانده سپاه تهران بزرگ)، حجتالاسلام والمسلمین کریم سرافراز (مسئول نمایندگی ولیفقیه در سپاه تهران بزرگ) و جمعی از فرماندهان و مسئولان ارشد دو سازمان حضور داشتند که این ترکیب خود نشاندهنده عزم جدی نهادهای نظامی و انتظامی برای هماهنگی های راهبردی در بالاترین سطح است.
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