به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مجید انصاری ظهر دوشنبه در مراسم افتتاح نیروگاه سه مگاواتی خورشیدی گرمسار به مناسبت هفته دولت، با تقدیر از تلاش صنعتگران گفت: صنعتگران کشور با وجود همه مشکلات در مسیر تولید، به‌ویژه مشکلات ناشی از جنگ، نارسایی‌ها و ناترازی‌ها، میدان را خالی نکرده‌اند.

وی افزود: صنعتگران همواره تلاش کرده‌اند راهی برای فائق آمدن بر مشکلات پیدا کنند که این تلاش‌ها قابل تقدیر است.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور با بیان اینکه صنعتگران تسلیم مشکلات نشده‌اند، اظهار کرد: با وجود تمام مشکلات، کارخانه‌های بسیاری در کشور وجود دارند که حتی یک روز نیز تعطیل نشده‌اند.

انصاری با اشاره به ضرورت توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در کشور، گفت: در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر دچار عقب‌ماندگی بوده‌ایم؛ کشوری به پهناوری ایران با برخورداری از آفتاب فراوان باید زودتر به سمت توسعه نیروگاه‌های خورشیدی حرکت می‌کرد، اما در سال‌های اخیر شاهد پیشرفت قابل توجهی در این زمینه بوده‌ایم.

وی با اشاره به مصوبه اخیر هیئت دولت درباره اختصاص ۱۰ درصد از فضای واحدهای صنعتی به فضای سبز و کاشت درختان سازگار با اقلیم، افزود: تأمین آب مورد نیاز برای اجرای این موضوع یکی از چالش‌های پیش‌رو بود.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور ادامه داد: این قانون با هدف جبران تخریب‌های زیست‌محیطی ابلاغ شده است، اما معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری در یک نظریه حقوقی اعلام کرد نیروگاه‌های خورشیدی از این موضوع مستثنی باشند؛ چراکه این صنعت تخریب زیست‌محیطی ایجاد نمی‌کند و می‌تواند در خدمت حفاظت از محیط زیست باشد.

انصاری با بیان اینکه نیروگاه‌های خورشیدی وسعت زیادی دارند، گفت: اختصاص ۱۰ درصد از فضای این نیروگاه‌ها به فضای سبز، سطح قابل توجهی را شامل می‌شد و به کاشت هکتارها درخت نیاز داشت؛ از این رو نیروگاه‌های خورشیدی از این الزام معاف شدند.

وی تأکید کرد: دولت در راستای توسعه نیروگاه‌های خورشیدی، تسهیل‌گری‌هایی از این دست را انجام داده است.