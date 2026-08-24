به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی شکوهی ظهر دوشنبه در گفتوگو با خبرنگاران با اشاره به ظرفیتهای شهرستان تنکابن اظهار کرد: تنکابن یک شهرستان ساحلی است و نگاه ما به توسعه شهرستان صرفاً به احداث یک جاده یا حل مسائل ترافیکی محدود نمیشود، هرچند این موارد نیز بخشی از اهداف ماست.
وی افزود: از نخستین روز حضورم در شهرستان تأکید کردم که برای حاشیه و دعوا نیامدهام و هدفم کار کردن برای مردم است و امروز نیز تمام تمرکز خود را بر کار گذاشتهام، چراکه معتقدم تنکابن ظرفیتهای بسیار زیادی برای پیشرفت دارد.
فرماندار تنکابن ادامه داد: توسعه در حوزه گردشگری و کشاورزی با توجه به ظرفیتهای موجود و با تأکید بر اقتصاد دریا محور، از محورهای اصلی برنامههای ماست و همچنان این موضوع را با جدیت دنبال میکنیم.
تشکیل سازمان مشارکت و سرمایهگذاری
شکوهی با اشاره به ضرورت ساماندهی فرآیند جذب سرمایهگذار در شهرستان گفت: یکی از موضوعاتی که در تفاهم با شهرداری نیز بر آن تأکید شده، شکلگیری سازمان مشارکت و سرمایهگذاری است تا سرمایهگذار وقتی وارد شهرستان میشود، میان دستگاههای مختلف سرگردان نباشد.
وی تصریح کرد: امروز واقعیت این است که سرمایهگذار به شهرستان مراجعه میکند اما در بسیاری از موارد پاسخ مشخصی برای ارائه به او نداریم و بسته آمادهای برای سرمایهگذاری در اختیارمان نیست. یکی از مأموریتهای اصلی این سازمان باید تهیه بستههای سرمایهگذاری بینام باشد.
فرماندار تنکابن افزود: سالهاست در ادبیات مدیریت شهری و شهرستانی درباره سرمایهگذاری و ظرفیتهای موجود صحبت میکنیم، اما خروجی مورد انتظار را نداشتهایم. این سازمان میتواند این فرآیند را سامان دهد.
وی ادامه داد: همه دستگاههای ذیربط باید ظرفیتهای خود را معرفی کنند؛ شهرداری ظرفیتهایش را ارائه دهد، بخشداریها ظرفیتهای مناطق خود را اعلام کنند و منابع طبیعی نیز اراضی و ظرفیتهای مربوط به خود را مشخص کند تا برای هر مورد، کاربری مناسب تعریف و یک بسته سرمایهگذاری مطالعاتی با استفاده از مشاوران توانمند تهیه شود.
شکوهی گفت: در این صورت سرمایهگذار وقتی وارد شهرستان میشود، بسته آمادهای در اختیار خواهد داشت و پس از انجام اهلیتسنجی میتوان کار را به سرمایهگذار واجد شرایط واگذار کرد. اگر بتوانیم این مسیر را ایجاد کنیم، بسیاری از مسائل شهرستان در حوزه سرمایهگذاری حل خواهد شد.
وی تأکید کرد: نگاه ما این است که پروژههای شهرستان را کوچک نبینیم. ما به دنبال سرمایهگذاریهای بزرگ هستیم و بانک شهر میتواند در این مسیر نقش مهمی داشته باشد.
فرماندار تنکابن خاطرنشان کرد: بارها با شهردار درباره تشکیل یک سازمان مشارکت و سرمایهگذاری صحبت کردهایم و معتقدیم چنین ساختاری میتواند زمینه ورود سرمایههای بزرگ به شهرستان را فراهم کند.
جاده ساحلی؛ محور توسعه شهرستان
شکوهی در ادامه با اشاره به پروژه جاده ساحلی گفت: یکی دیگر از اتفاقات مهمی که در شهرستان در حال رقم خوردن است، پروژه جاده ساحلی است که اجرای آن آغاز شده و بخشی از آن در حال انجام است.
وی افزود: البته از ابتدا تأکید داشتهایم که این پروژه را صرفاً جاده ساحلی نبینیم. حتی در گفتوگویی که با آقای دکتر لاریجانی داشتیم نیز تأکید کردم بهتر است به جای «جاده ساحلی» از عنوان «محور توسعه شهرستان در ساحل» استفاده کنیم.
فرماندار تنکابن ادامه داد: وقتی از جاده ساحلی صحبت میکنیم، نباید تنها مسیر عبور خودروها را ببینیم. در اطراف این محور زمینهای بسیار ارزشمندی وجود دارد که بخشی از آنها مالکیت دولتی و بخشی مالکیت مردمی دارد و باید برای آنها در ارتباط با توسعه این محور، کاربری مناسب تعریف شود.
شکوهی گفت: این کار باید با برنامهریزی شهرداریها در محدوده شهری و با همکاری بخشداریها در خارج از محدوده شهر دنبال شود تا محور ساحلی به یک محور واقعی توسعه اقتصادی، گردشگری و خدماتی تبدیل شود.
وی همچنین درباره اراضی اطراف بیمارستان امام خمینی اظهار کرد: در این زمینه با مهندس باقری و آقای دکتر احمدی، مدیرکل بنیاد مسکن، صحبتهایی انجام شده است تا زمینهای اطراف بیمارستان در جهت تأمین خدمات مورد نیاز این مجموعه و توسعه مناسب منطقه تغییر کاربری پیدا کند.
تأکید بر نقد منصفانه
فرماندار تنکابن در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ضرورت ارائه تصویر واقعی از وضعیت شهرستان گفت: من از قبل هم گفتهام که دوست دارم توضیحات خوبی به مردم ارائه شود و آن چیزی که واقعیت دارد به مردم نشان داده شود.
شکوهی افزود: چند روز پیش هم گفتم موضوعات سیاه و سفید نیستند و نمیتوان همه چیز را ۱۰۰ درصد مثبت یا ۱۰۰ درصد منفی دید. یک طیف وجود دارد. بنده به عنوان فرماندار قطعاً ایراد و نقطه ضعف دارم و اگر این موارد منصفانه مورد نقد قرار بگیرد، حتماً از آن استقبال میکنم.
وی ادامه داد: همه دستگاهها نیز نقاط ضعف و قوت دارند و اتفاقاً نقد سازنده میتواند ما را به جلو ببرد. هیچ اشکالی در نقد وجود ندارد، اما باید واقعیتهای مثبت و اقدامات انجامشده نیز در کنار نقاط ضعف دیده و به مردم منتقل شود.
ضرورت حفظ انسجام ملی در شرایط دشوار
شکوهی با اشاره به شرایط کشور اظهار کرد: دولت در شرایط دشواری قرار دارد و فشارهای مختلفی را تحمل میکند تا امور کشور با کمترین مشکل پیش برود.
فرماندار تنکابن با قدردانی از نیروهای مسلح گفت: نیروهای مسلح، سپاه و ارتش در شرایط اخیر کار بزرگی انجام دادند و حمایت مردم نیز بسیار ارزشمند بود. مدیریت شرایط جنگی و تأمین کالاهای اساسی و سوخت نیز از اقدامات مهم دولت بود.
شکوهی تأکید کرد: وقتی مقام معظم رهبری بر حفظ اتحاد و انسجام میان نیروهای مسلح، مردم و دولت تأکید میکنند، این موضوع یک مسئله راهبردی است. بنابراین همه باید تلاش کنیم این اتحاد و انسجام بیشتر شود و در کنار یکدیگر کمک کنیم پروژهها و کارهای بر زمین مانده به نتیجه برسد.
پیگیری پروژههای سنگین تنکابن
وی در ادامه درباره پروژههای جدید و مهم شهرستان گفت: ما پروژههای سنگینی داریم که باید آنها را به نتیجه برسانیم. پروژه جاده تنکابن ـ الموت و پروژههای آبرسانی از جمله طرحهای مهمی هستند که پیگیری آنها ادامه دارد.
فرماندار تنکابن افزود: در کنار این پروژهها، موضوع نیروگاه برق تنکابن نیز در حال پیگیری است و انتقال برق از قزوین به تنکابن نیز در دستور کار قرار دارد.
شکوهی خاطرنشان کرد: تمام تلاش مجموعه فرمانداری، شهرداریها، بخشداریها و دستگاههای اجرایی این است که ضمن تکمیل پروژههای زیرساختی موجود، زمینه اجرای طرحهای جدید و جذب سرمایهگذاریهای بزرگ را فراهم کنیم.
وی تأکید کرد: هدف ما این است که زیرساختهای شهرستان را به مرحلهای برسانیم که ظرفیتهای واقعی تنکابن در گردشگری، کشاورزی، اقتصاد دریا محور و سرمایهگذاری فعال شود و مردم آثار این اقدامات را در زندگی و آینده شهرستان مشاهده کنند.
نظر شما