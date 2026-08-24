دوئل مدعیان قهرمانی در سکوت تبریز/پرسپولیس به زمین سفت رسید

به گزارش خبرنگار مهر، فوتبال ایران امروز دوشنبه دوم شهریورماه شاهد یکی از مهمترین مسابقات هفته سوم لیگ برتر خواهد بود. جایی که تراکتور از ساعت ۱۸:۳۰ در ورزشگاه یادگار امام تبریز میزبان پرسپولیس است. امیر عرببراقی قضاوت این دیدار را برعهده خواهد داشت.
این مسابقه در شرایطی برگزار میشود که هر دو تیم شروعی موفق در لیگ بیستوششم داشتهاند. پرسپولیس در دو هفته نخست به دو پیروزی دست یافته و پس از برتری ۴ بر یک برابر استقلال خوزستان در هفته دوم، با ۶ امتیاز و تفاضل گل بهتر در صدر جدول قرار گرفته است. تراکتور نیز پس از پیروزی ۲ بر صفر مقابل پیکان در هفته نخست، در دومین مسابقه دست به کار بزرگی زد و در ورزشگاه نقش جهان با دو گل سپاهان را شکست داد تا با ۶ امتیاز در رتبه سوم جدول قرار بگیرد. امیرحسین حسینزاده در آن مسابقه هر دو گل تراکتور را به ثمر رساند.
تارتار در اولین آزمون بزرگ
این مسابقه برای مهدی تارتار اهمیت ویژهای دارد. سرمربی جدید پرسپولیس که تیمش فصل را با دو برد متوالی آغاز کرده، فردا نخستین آزمون جدی خود را برابر یکی از مدعیان اصلی قهرمانی پشت سر خواهد گذاشت.
پرسپولیس در بازی نخست با حداقل اختلاف به پیروزی رسید اما در هفته دوم برابر استقلال خوزستان نمایش هجومیتری ارائه کرد و با چهار گل به برتری رسید. همین روند باعث شده سرخپوشان تهرانی با اعتمادبهنفس بیشتری به تبریز بروند. هرچند دیدار برابر تراکتور، از نظر شرایط مسابقه و فشار روانی با دو بازی قبلی تفاوت محسوسی دارد.
تارتار در این دیدار باید تیمی را هدایت کند که نسبت به فصل گذشته تغییرات قابل توجهی داشته و بخش مهمی از ترکیب آن با بازیکنان جدید شکل گرفته است. با این حال، نتایج دو هفته نخست نشان داده این تغییرات تاکنون مانع شروع خوب پرسپولیس نشده است.
میزبانی که از اصفهان با اعتمادبهنفس آمد
در سوی دیگر، تراکتور با هدایت جواد نکونام وارد این مسابقه میشود. آنها هم مثل پرسپولیس در دو هفته ابتدایی لیگ برتر نتیجه گرفتند تا از نظر روانی یک برد مهم برابر سپاهان به دست آورده باشند.
تراکتور پس از قهرمانی فصل گذشته، با حفظ بخش مهمی از استخوانبندی تیم و تغییر روی نیمکت وارد فصل جدید شده است. پیروزی در نقش جهان برابر سپاهان نیز نشان داد این تیم برای دفاع از جایگاه خود در فوتبال ایران، فصل را با انگیزه بالایی آغاز کرده است.
۲برد با چهار گل زده و بدون گل خورده آماری است که تراکتور را پیش از این بازی در شرایط مطلوبی قرار داده و نکونام حالا میتواند با شکست پرسپولیس، یکی از جدیترین پیامهای ابتدای فصل را به سایر مدعیان ارسال کند.
تقابل دو تیم بدون تماشاگر
مهمترین تفاوت این دیدار با بسیاری از تقابلهای گذشته دو تیم، غیبت تماشاگران است. تراکتور و پرسپولیس این بار در ورزشگاه یادگار امام تبریز مقابل یکدیگر قرار میگیرند، اما سکوها خالی خواهد بود.
محرومیت تماشاگران دو تیم در دیدارهای مستقیم، در پی احکام انضباطی مربوط به حواشی و تخلفات مسابقات گذشته صادر و در مراحل بعدی نیز تأیید شده است؛ به همین دلیل دیدار فردا بدون حضور هواداران برگزار میشود. بی شک این محرومیت بخش مهمی از جذابیت سنتی این مسابقه را از بین میبرد. تراکتور در بازیهای خانگی همواره از حمایت گسترده هوادارانش بهره برده و پرسپولیس نیز در تقابلهای این دو تیم معمولاً با فضای سنگین سکوها مواجه بوده است. این بار اما هر دو تیم باید در فضایی کاملاً متفاوت از همیشه برای سه امتیاز بجنگند.
سه امتیاز و بیشتر از آن
تراکتور و پرسپولیس در حالی برابر یکدیگر قرار میگیرند که فاصله آنها در جدول تنها به تفاضل گل محدود شده است. بنابراین نتیجه این مسابقه میتواند علاوه بر تعیین جایگاه دو تیم در پایان هفته سوم، از نظر روحی نیز تأثیر قابل توجهی بر ادامه فصل داشته باشد.
آخرین تقابل رسمی دو تیم در جام حذفی فصل گذشته با تساوی یک بر یک در وقتهای قانونی و اضافه همراه شد و تراکتور در نهایت در ضربات پنالتی به پیروزی رسید و صعود کرد.
حالا پرسپولیس برای جبران آن نتیجه و تراکتور برای ادامه روند موفق خود به میدان میروند. هر دو تیم ۶ امتیازی هستند، هر دو در هفتههای نخست دروازه خود را بسته نگه داشتهاند و هر دو میدانند شکست در این مسابقه میتواند نخستین ضربه جدی را به روند آغاز فصل آنها وارد کند.
از این رو دیدار ساعت ۱۸:۳۰ دوشنبه در یادگار امام را میتوان نخستین نبرد مستقیم دو مدعی در لیگ بیستوششم دانست که این بار نه در میان هیاهوی هواداران، بلکه در سکوت سکوها برگزار میشود اما اهمیت آن برای دو تیم، چیزی از یک بازی بزرگ کم نمیکند.
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