به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ غلامحسین زاهد ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران با تشریح این خبر گفت: درپی وصول چند فقره پرونده سرقت موتورسیکلت، رسیدگی به موضوع در دستور کار ماموران انتظامی بخش ممقان شهرستان آذرشهر قرار گرفت.

وی افزود: ماموران با اشراف اطلاعاتی و با انجام اقدامات فنی و پلیسی وبا هماهنگی مقام قضایی متهمان را شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه و منسجم در مخفیگاهشان دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان آذرشهر ادامه داد: متهمان در بازجویی‌های بعمل آمده به ۴ فقره سرقت موتورسیکلت اعتراف و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.