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۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۴۲

دستگیری سارقان حرفه‌ای موتورسیکلت در آذرشهر

دستگیری سارقان حرفه‌ای موتورسیکلت در آذرشهر

آذرشهر- فرمانده انتظامی شهرستان آذرشهر از دستگیری سارقان حرفه‌ای موتورسیکلت با ۴ فقره سرقت در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ غلامحسین زاهد ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران با تشریح این خبر گفت: درپی وصول چند فقره پرونده سرقت موتورسیکلت، رسیدگی به موضوع در دستور کار ماموران انتظامی بخش ممقان شهرستان آذرشهر قرار گرفت.

وی افزود: ماموران با اشراف اطلاعاتی و با انجام اقدامات فنی و پلیسی وبا هماهنگی مقام قضایی متهمان را شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه و منسجم در مخفیگاهشان دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان آذرشهر ادامه داد: متهمان در بازجویی‌های بعمل آمده به ۴ فقره سرقت موتورسیکلت اعتراف و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

کد مطلب 6926113

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