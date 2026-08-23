کاربران ایرانی در جستجوی ساقی ترامپ!

خبرگزاری مهر - مجله مهر: بعضی خبرها را که می‌خوانی، ناخودآگاه برمی‌گردی و یک بار دیگر نگاهشان می‌کنی که مطمئن شوی درست خوانده‌ای. ادعای تازه ترامپ متوهم درباره تنگه هرمز هم از همان‌هاست؛ اینکه تنگه هرمز را قلمروی آمریکا بداند، آن هم در حالی که هزاران کیلومتر با خاک این کشور فاصله دارد. حرفی که خیلی زود در شبکه‌های اجتماعی دست‌به‌دست شد و البته واکنش کاربران ایرانی به آن، بیشتر از آنکه شبیه یک بحث معمول سیاسی باشد، ترکیبی از تعجب، کنایه و خنده بود. خیلی‌ها این حرف را کنار ادعاهای قبلی ترامپ درباره ایران گذاشتند؛ از «تسلیم بی‌قید و شرط» گرفته تا همان حرف‌هایی که می‌گفت ایران در جنگ خیلی زود شکست خواهد خورد. ادعاهایی که قرار بود از اقتدار آمریکا و شکست ایران بگویند، اما حالا خودشان تبدیل به سوژه‌ای برای کنایه کاربران ایرانی شده‌اند. نتیجه؟ موجی از واکنش‌های طعنه‌آمیز و البته جدی؛ مردمی که با وجود همه اختلاف‌نظرها، وقتی پای تمامیت ارضی و یک ادعای عجیب درباره ایران وسط می‌آید، ظاهراً خیلی زود می‌توانند سر یک چیز به توافق برسند: اینکه تنگه هرمز را نمی‌شود با یک پست و یک نقشه، تبدیل به قلمرو آمریکا کرد. در ادامه برخی از این واکنش‌ها را می‌خوانید:

یکی از کاربرها با انتشار ویدئویی از ترامپ، به ادعای تازه او درباره تنگه هرمز طعنه زده و آن را کنار ادعاهای قبلی‌اش گذاشته؛ از تغییر نام خلیج فارس تا اینکه گفته بود بعد از جنگ نقشه ایران عوض می‌شود. حالا هم رسیده به تنگه هرمز و می‌گوید آن را به خاک آمریکا ضمیمه می‌کنیم! او در پایان ضمن یادآوری خیانت وطن‌فروش‌های فارسی زبان با کنایه می‌نویسد این یکی را هم بگذارید کنار همان حرف‌هایی که قرار بود «حتماً» اتفاق بیفتند، اما نشدند.

یکی دیگر از اهالی فضای مجازی هم سراغ ادعای تازه ترامپ درباره تنگه هرمز رفته، اما با یک نگاه متفاوت؛ اینکه حرف‌های ترامپ هرچقدر هم بزرگ باشند، چیزی که در میدان اتفاق می‌افتد چیز دیگری است. او با اشاره به قدرت ایران در تنگه هرمز تأکید می‌کند که این قدرت فقط در حد حرف نیست و میدان، جواب خیلی از این ادعاها را داده است.

اما علاوه بر کاربران، نماینده مجلس هم ترامپ را بخاطر این اظهار نظر بی‌اساسش بی‌نصیب نگذاشته و دست به توییت شده تاجایی که ابراهیم رضایی نماینده مردم دشتستان در واکنش به این اتفاق با یک طعنه بامزه سراغ ادعای ترامپ درباره تنگه هرمز رفت؛ او نوشته «هنوز لباس ترامپ بوی غذای هواپیما می‌دهد» اما همزمان ادعای صاحب تنگه هرمز بودن هم می‌کند!

بعضی‌ها هم طبق روال عادت ایرانی بودن رگ غیرتشان حسابی به جوش آمد و به این موضوع اشاره کردند که رییس‌جمهور دیوانه امریکا پیش از این هم در خیالاتش نام تنگه هرمز را به ترامپ تغییر داده بود و حالا گستاخ‌تر از قبل آنجا را قلمروی امریکا می‌داند ادعایی که بیشتر از اینکه واقعیت داشته باشد سند محرز خیانت وطن‌فروشهایی است که برای حمله به خاک ایران اول تقاضا و بعد پایکوبی کردند.

کاربر دیگری هم ادعای ترامپ درباره هرمز را با همان زبان کنایه جواب داده؛ اینکه اگر تنگه‌ای که زمانی محل عبور صدها کشتی بوده، حالا با عبور چند کشتی قرار است قلمرو آمریکا حساب شود، پس ظاهراً باید تعریف تازه‌ای از «قلمرو» پیدا کنیم! آخر توییت هم با یادآوری جمله حاج قاسم به ترامپ می‌گوید: اینجا تنگه هرمزه، نه حیاط خونه‌تون.

طی این مدت به وفور می‌شد اظهارات توهین آمیز و زشت زیادی را از رییس‌جمهور امریکا پیدا کرد که به ایرانی‌ها نسبت داده بود. مهمل‌های عجیب و غریبی که انتظار می‌رفت با پاسخ قاطع‌تری از جانب مقامات همراه شود. حالا به تازگی فرمانده ارتش در واکنش به یاوه‌گویی‌های ترامپ پاسخ محکمی داده که به مذاق کاربران ایرانی هم خوش آمده و آنها را به تحسین وادار کرده.

کاربر دیگری هم ادعای ترامپ را فاقد هر نوع ارزشی دانسته و گفته که فعلا در کامیون ترکیه پناه بگیر.