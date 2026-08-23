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۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۴۷

پسروی دریای خزر ۱۰۰۰ هکتار به اراضی ساحلی مازندران افزود

پسروی دریای خزر ۱۰۰۰ هکتار به اراضی ساحلی مازندران افزود

ساری - مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران ـ منطقه ساری از افزایش حدود هزار هکتاری اراضی ساحلی استان در پی پسروی چند سال اخیر دریای خزر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی باقری با اشاره به آثار پسروی دریای خزر اظهار کرد: طی سال‌های اخیر با کاهش تراز آب دریای خزر، بخش‌هایی از بستر و اراضی ساحلی از آب خارج شده و در مجموع حدود هزار هکتار به اراضی ساحلی استان افزوده شده است.

وی افزود: برای این اراضی عملیات نقشه‌برداری انجام شده و فرآیندهای قانونی و ثبتی برای صدور سند به نام دولت در حال پیگیری است تا وضعیت مالکیت و حدود این عرصه‌ها به شکل رسمی مشخص شود.

این مسئول منابع طبیعی با تأکید بر اینکه اراضی ایجادشده در نتیجه پسروی دریا قابل واگذاری نیستند، تصریح کرد: این عرصه‌ها تا زمان تعیین تکلیف قانونی و ثبتی باید در وضعیت عمومی باقی بمانند و هیچ‌گونه واگذاری یا ایجاد حق جدید نسبت به آنها قابل پذیرش نیست.

وی ادامه داد: تعیین تکلیف این اراضی از منظر ثبتی و حقوقی اهمیت ویژه‌ای دارد، چرا که تثبیت مالکیت عمومی آنها می‌تواند از شکل‌گیری ادعاهای مالکیتی و تصرفات غیرقانونی در نوار ساحلی جلوگیری کند.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران ـ منطقه ساری همچنین بر ضرورت مدیریت یکپارچه اراضی ساحلی تأکید کرد و گفت: با توجه به تغییرات تراز آب خزر و احتمال تداوم جابه‌جایی مرز خشکی و دریا، پایش مستمر این عرصه‌ها و به‌روزرسانی اطلاعات نقشه‌ای و ثبتی آنها ضروری است.

به گفته وی، اراضی حاصل از پسروی دریا بخشی از عرصه‌های عمومی محسوب می‌شوند و هرگونه تصمیم‌گیری درباره نحوه مدیریت و استفاده از آنها باید پس از تعیین دقیق وضعیت حقوقی و با رعایت قوانین و مقررات مربوط به اراضی ساحلی انجام شود.

پسروی آب دریای خزر در سال‌های اخیر موجب نمایان شدن بخش‌هایی از بستر دریا در سواحل شمالی کشور شده و موضوع حفاظت، تثبیت مالکیت و جلوگیری از تصرف این اراضی را به یکی از مسائل مهم مدیریت سواحل تبدیل کرده است.

کد مطلب 6924650

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