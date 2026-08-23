پسروی دریای خزر ۱۰۰۰ هکتار به اراضی ساحلی مازندران افزود

به گزارش خبرگزاری مهر، علی باقری با اشاره به آثار پسروی دریای خزر اظهار کرد: طی سالهای اخیر با کاهش تراز آب دریای خزر، بخشهایی از بستر و اراضی ساحلی از آب خارج شده و در مجموع حدود هزار هکتار به اراضی ساحلی استان افزوده شده است.
وی افزود: برای این اراضی عملیات نقشهبرداری انجام شده و فرآیندهای قانونی و ثبتی برای صدور سند به نام دولت در حال پیگیری است تا وضعیت مالکیت و حدود این عرصهها به شکل رسمی مشخص شود.
این مسئول منابع طبیعی با تأکید بر اینکه اراضی ایجادشده در نتیجه پسروی دریا قابل واگذاری نیستند، تصریح کرد: این عرصهها تا زمان تعیین تکلیف قانونی و ثبتی باید در وضعیت عمومی باقی بمانند و هیچگونه واگذاری یا ایجاد حق جدید نسبت به آنها قابل پذیرش نیست.
وی ادامه داد: تعیین تکلیف این اراضی از منظر ثبتی و حقوقی اهمیت ویژهای دارد، چرا که تثبیت مالکیت عمومی آنها میتواند از شکلگیری ادعاهای مالکیتی و تصرفات غیرقانونی در نوار ساحلی جلوگیری کند.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران ـ منطقه ساری همچنین بر ضرورت مدیریت یکپارچه اراضی ساحلی تأکید کرد و گفت: با توجه به تغییرات تراز آب خزر و احتمال تداوم جابهجایی مرز خشکی و دریا، پایش مستمر این عرصهها و بهروزرسانی اطلاعات نقشهای و ثبتی آنها ضروری است.
به گفته وی، اراضی حاصل از پسروی دریا بخشی از عرصههای عمومی محسوب میشوند و هرگونه تصمیمگیری درباره نحوه مدیریت و استفاده از آنها باید پس از تعیین دقیق وضعیت حقوقی و با رعایت قوانین و مقررات مربوط به اراضی ساحلی انجام شود.
پسروی آب دریای خزر در سالهای اخیر موجب نمایان شدن بخشهایی از بستر دریا در سواحل شمالی کشور شده و موضوع حفاظت، تثبیت مالکیت و جلوگیری از تصرف این اراضی را به یکی از مسائل مهم مدیریت سواحل تبدیل کرده است.
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