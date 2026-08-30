به گزارش خبرنگار مهر، سردار احمدرضا حاتمی عصر یکشنبه در جریان بازدید از یگانهای مرزی گروهان خاومیرآباد هنگ مرزی مریوان اظهار کرد: حفظ هوشیاری و آمادگی عملیاتی مرزبانان برای اجرای دقیق مأموریتهای محوله ضروری است.
وی با حضور در یگانهای مرزی، ضمن خداقوت به مرزبانان، روند اجرای مأموریتها، میزان آمادگی عملیاتی و سطح هوشیاری نیروها را مورد بررسی قرار داد.
فرمانده مرزبانی استان کردستان با قدردانی از تلاشهای شبانهروزی مرزبانان افزود: ارتقای آمادگی و هوشیاری نیروها و اجرای دقیق مأموریتها باید با جدیت دنبال شود.
حاتمی در این بازدید از نزدیک در جریان آخرین وضعیت امنیتی و عملیاتی منطقه قرار گرفت و بر تداوم تلاشها برای حفظ امنیت پایدار در نوار مرزی تأکید کرد.
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