به گزارش خبرنگار مهر، سردار احمدرضا حاتمی عصر یکشنبه در جریان بازدید از یگان‌های مرزی گروهان خاومیرآباد هنگ مرزی مریوان اظهار کرد: حفظ هوشیاری و آمادگی عملیاتی مرزبانان برای اجرای دقیق مأموریت‌های محوله ضروری است.

وی با حضور در یگان‌های مرزی، ضمن خداقوت به مرزبانان، روند اجرای مأموریت‌ها، میزان آمادگی عملیاتی و سطح هوشیاری نیروها را مورد بررسی قرار داد.

فرمانده مرزبانی استان کردستان با قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی مرزبانان افزود: ارتقای آمادگی و هوشیاری نیروها و اجرای دقیق مأموریت‌ها باید با جدیت دنبال شود.

حاتمی در این بازدید از نزدیک در جریان آخرین وضعیت امنیتی و عملیاتی منطقه قرار گرفت و بر تداوم تلاش‌ها برای حفظ امنیت پایدار در نوار مرزی تأکید کرد.