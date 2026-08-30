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۸ شهریور ۱۴۰۵، ۱۸:۲۲

بازدید فرمانده مرزبانی کردستان از یگان‌های مرزی مریوان

بازدید فرمانده مرزبانی کردستان از یگان‌های مرزی مریوان

مریوان- فرمانده مرزبانی استان کردستان با حضور در یگان‌های مرزی دوردست و سخت‌عبور هنگ مریوان، آمادگی عملیاتی و روند اجرای مأموریت مرزبانان را بررسی کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار احمدرضا حاتمی عصر یکشنبه در جریان بازدید از یگان‌های مرزی گروهان خاومیرآباد هنگ مرزی مریوان اظهار کرد: حفظ هوشیاری و آمادگی عملیاتی مرزبانان برای اجرای دقیق مأموریت‌های محوله ضروری است.

وی با حضور در یگان‌های مرزی، ضمن خداقوت به مرزبانان، روند اجرای مأموریت‌ها، میزان آمادگی عملیاتی و سطح هوشیاری نیروها را مورد بررسی قرار داد.

فرمانده مرزبانی استان کردستان با قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی مرزبانان افزود: ارتقای آمادگی و هوشیاری نیروها و اجرای دقیق مأموریت‌ها باید با جدیت دنبال شود.

حاتمی در این بازدید از نزدیک در جریان آخرین وضعیت امنیتی و عملیاتی منطقه قرار گرفت و بر تداوم تلاش‌ها برای حفظ امنیت پایدار در نوار مرزی تأکید کرد.

کد مطلب 6932292

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    نظرات

    • علی IR ۱۴:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۹
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      مرزهای غربی کشورازسال۱۳۵۸ تا اکنون ضد انقلاب داشته وهمین الان که هستیم ضد انقلاب دارد با هوشیاری ونگهداری شبانه روزی سربازان دلسوز این آب وخاک می‌توان نقشه های شوم دشمنان را نابود کرد

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