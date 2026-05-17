سفیدپوست: امنیت مرزهای خوزستان پایدار و تحت کنترل است

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حجت سفیدپوست در بازدید از بخش‌های مختلف عملیاتی و پاسگاه‌های مرزی استان اظهار کرد: مرزبانان با روحیه‌ای جهادی و آمادگی شبانه‌روزی از امنیت و آرامش مردم حراست می‌کنند.

وی با اشاره به اشراف اطلاعاتی و آمادگی مطلوب نیروهای مرزبانی استان بیان کرد: امنیت در مرزهای خوزستان کاملاً مطلوب، پایدار و تحت کنترل است.

فرمانده مرزبانی خوزستان تصریح کرد: مرزبانان استان با هوشیاری کامل هرگونه تحرک مشکوک را رصد کرده و اجازه هیچ‌گونه اخلال در امنیت مرزها را نخواهند داد و امروز اقتدار، آمادگی و انسجام نیروهای مرزبانی در تمامی نقاط مرزی استان در سطح بسیار خوبی قرار دارد.

وی افزود: در این بازدید میدانی با کارکنان وظیفه و نیروهای مستقر در نوار مرزی به صورت چهره‌به‌چهره دیدار شد و مسائل، مشکلات و دغدغه‌های آنان مورد بررسی قرار گرفت.

سفیدپوست گفت: دستورات لازم برای رسیدگی و رفع مشکلات نیروها صادر شد و بر ضرورت حفظ آمادگی کامل، هوشیاری مستمر و ارتقای توان عملیاتی یگان‌های مرزی تأکید شد.