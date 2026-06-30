افزایش پایداری تأمین گاز در منطقه یک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت ملی گاز ایران، تورج رستمی مدیر منطقه یک عملیات انتقال گاز گفت: عملیات تغییر خروجی ایستگاه کنترل فشار از خط لوله ۱۲ اینچ به خطوط ۶ و ۸ اینچ، مطابق برنامه زمان‌بندی تعمیرات پیشگیرانه و بدون قطع گاز مشترکان و مصارف عمده اجرا شد.

وی افزود: این اقدام با هدف تقویت فشار گاز برخی شهرهای استان خوزستان در فصل زمستان و تأمین پایدار خوراک گاز کارخانه سیمان و بهینه‌سازی عملکرد شبکه انتقال انجام شد. اجرای این پروژه به‌منظور صیانت از تولید حداکثری پالایشگاه‌های گاز و افزایش پایداری شبکه انتقال، پیش از آغاز فصل سرد سال برنامه‌ریزی و عملیاتی شد.

مدیر منطقه یک عملیات انتقال گاز ادامه داد: با اجرای این طرح، امکان بهره‌برداری از خط لوله جدید ۱۶ اینچ تقویتی و نیز ایمن‌سازی خط ۱۰ اینچ در این منطقه فراهم شد و ظرفیت عملیاتی شبکه ارتقا یافت.