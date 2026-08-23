به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر امانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران در جریان ارائه گزارش محله گردی از منطقه ۲۲ با اشاره به پیام تقدیر معتمدین محلات برای پاسخگویی شهردار منطقه ۲۲، اظهار کرد: امروز این منطقه با ۶ هزار و ۲۰۰ هکتار و جمعیت بیش از یک میلیون نفر از بزرگترین مناطق پایتخت به شمار می رود.

وی با بیان اینکه منطقه ۲۲ منطقه شهرک هاست و بیشترین شهرک را داراست، یادآور شد: به دلیل عدم وجود مدیریت یکپارچه شهری، سایر دستگاه های خدمات رسان همپای شهرداری نیستند و باری به هرجهت به مسائل رسیدگی می کنند. با این حساب ساکنان توقع دارند که مدیریت شهری پاسخگوی تمام نیازهای آنها باشد.

کمبود سرانه آموزشی در منطقه ۲۲

امانی همچنین تصریح کرد: ساماندهی و تأمین مدارس در مقاطع مختلف یکی از درخواست های شهروندان است. موضوعی که توسط نمایندگان ۱۲ محله مطرح شد، کمبود سرانه آموزشی این منطقه است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران با بیان اینکه در بسیاری از روستاهای دور افتاده خانه های بهداشت وجود دارد، خاطرنشان کرد: با این وجود برخی محلات منطقه ۲۲ از مراکز بهداشتی و درمانی محروم هستند.

وی با اشاره به ضرورت ساماندهی مراکز فرهنگی و مساجد، تصریح کرد: تأمین برق و روشنایی معابر، میادین و بوستان های منطقه یکی از درخواست های ساکنان بود که باید مورد توجه قرار بگیرد. تمام این درخواست ها خارج از وظایف شهرداری است.

امانی با بیان اینکه نقشه راه مدیریت شهری برای این منطقه با توجه به فراز و نشیب ها در توسعه آن تهیه شود، گفت: سقف جمعیت پذیری منطقه یکی از مواردی است که باید مورد توجه قرار بگیرد. اگر پروژه های نیمه کاره و برج های در حال ساخت به بهره برداری برسد قطعاً این مسئله مضاعف خواهد شد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران با تأکید بر اینکه منطقه ۲۲ به عنوان قطب گردشگری پایتخت معرفی شده است، اظهار کرد: نقشه راه منطقه نیز باید بر مبنای همین موضوع تهیه شود. بوستان چیتگر، دریاچه شهدای خلیج فارس، بوستان جوانمردان، بوستان خرگوش دره، آبشار تهران، باغ ملی گیاه شناسی، شهرک سینمایی غزالی و ایرانمال از جمله ظرفیت های گردشگری این منطقه هستند اما ساخت برج ها با نقشه راه گردشگری این منطقه تناقض دارد.

وی ادامه داد: وضعیت فضای سبز بوستان جنگلی چیتگر، خرگوش دره و معابر و محلات یکی از دغدغه های شهروندان بود که برای آبیاری و نگهداشت آن تصمیم و اقدامی عاجل در نظر بگیریم.

امانی با بیان اینکه تا زمان توسعه مترو باید تعداد ایستگاه های اتوبوس در منطقه افزایش یابد، تصریح کرد: ضرورت توجه ویژه به آسفالت در منطقه احساس می شود. آسفالت در این منطقه نیاز به نوسازی دارد. کمبود نانوایی نیز یکی دیگر از چالش های منطقه ۲۲ است که باید جبران شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران با اعلام اینکه تعداد گودهای رها شده در منطقه زیاد است، گفت: ساماندهی این گودها باید مورد توجه قرار بگیرد.

وی با بیان اینکه بار سنگینی روی دوش شهردار منطقه ۲۲ است، اظهار کرد: شهرداری باید حساب دیگری روی این منطقه تازه تأسیس باز کند. از محل ۷۰ درصد سهم زمین های این منطقه، باید برای توسعه زیرساخت های آن استفاده شود. باید چنین اقداماتی مورد توجه شورا و شهرداری قرار بگیرد.