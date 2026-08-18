به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، ناصر امانی عضو شورای اسلامی شهر تهران در چهارصد و بیست و پنجمین جلسه شورا در جریان بررسی گزارش حسابرسی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران برای سال مالی ۱۴۰۴ با بیان اینکه سازمان آتش نشانی موظف است نسبت به تعیین تکلیف طلب دو هزار و ۳۹۵ میلیارد ریال از سازمان امور مالیاتی اقدام کند، اظهار کرد: با توجه به بررسی های عمل آمده و تأثیرات ناشی از وقوع دو جنگ تحمیلی بر اجرای تعهدات پیمانکاران، سازمان ضمن احصای قراردادهای ناتمام و عقب مانده از زمان مقرر، تمهیدات لازم برای جلوگیری از تحمیل هزینه های مالی و زمانی به عمل آورد و نسبت به پایش مستمر بودجه مصوب با لحاظ نوسانات قیمت و نرخ ارز اقدام کند.

وی همچنین تصریح کرد: سازمان باید ظرف مدت چهار ماه نسبت به تعیین تکلیف پرونده شکایت شرکت پی تی سی گروپ اقدام و گزارش اقدامات انجام شده را به شورای شهر تهران ارائه دهد.

قدرت الله محمدی مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران با تأکید بر اینکه خدمات رسانی در جنگ در کنار خدمت رسانی روزمره انجام شد، گفت: افزایش نرخ ارز قراردادهای ما را با چالش مواجه کرده و ورود تجهیزات به خودی خود چالش محسوب می شود. با تمام موارد وضعیت بنادر و دریا، ما تجهیزات را وارد می کنیم اما مابه التفاوت نرخ ارز بعضاً سه برابر شده است. از شورا درخواست می کنیم با ما همکاری کند.

وی اضافه کرد: پرونده شرکت پی تی سی در قوه قضاییه در حال رسیدگی و بررسی است و در تلاش هستیم که هرچه سریعتر این موضوع را تعیین تکلیف کنیم.

علیرضا نادعلی سخنگوی شورای شهر تهران گفت: با توجه به افزایش نرخ ارز و وضعیت قراردادها، شورا باید همکاری لازم را داشته باشد. کمیسیون خدمات شهری پشتیبانی خوبی از این موضوع داشته و امیدواریم شورا نیز حمایت لازم را از آتش نشانی انجام دهد.

مهدی پیرهادی رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات ایمنی شورای شهر تهران ضمن تقدیر از آتش نشانان به نمایندگی ۲۱ عضو شورا، خاطرنشان کرد: آتش نشانان با تمام وجود و خالصانه در محل اصابت موشک ها که امکان اصابت مجدد هم وجود داشت، حضور پیدا کردند و همه شاهد ایثار و جان فشانی آنها بودند.

وی ادامه داد: سازمان آتش نشانی در زمان جنگ از برخی تجهیزات لازم برخوردار نبود. ما در جلسات لیست تجهیزات مورد نیاز در شرایط بحرانی را از سازمان آتش نشانی دریافت خواهیم کرد.

پیرهادی در ادامه بر پیگیری وضعیت سختی کار آتش نشانان تأکید کرد.

ناصر امانی عضو شورای شهر تهران نیز گفت: شهرداری نیز باید تمهیداتی در بودجه برای تأمین تجهیزات با توجه به افزایش نرخ ارز در نظر بگیرد و ما هم مشکلی در حمایت از آتش نشانی نداریم. بودجه آتش نشانی تهران به صورت ۱۰۰ درصدی به این سازمان واگذار نشده و شهرداری باید این موضوع را پیگیری کند.

گفتنی است گزارش حسابرسی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران برای سال مالی ۱۴۰۴ با حداکثر آراء موافق تأیید شد.