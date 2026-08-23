زمینه اشتغال بیش از ۳۰۰ مددجوی چهارمحال و بختیاری فراهم شد

به گزارش خبرگزاری مهر، یاسر محمدی بیان کرد: این تعداد طرح اشتغال با هزینه ۳۲۵ میلیارد ریال اجرایی شده است.
وی با اشاره به بسته حمایتی در نظر گرفته شده برای مددجویان شامل تسهیلات قرضالحسنه و برگزاری دورههای آموزشی ویژه همان طرح اشتغال افزود: طرحهای اشتغال اجرا شده شامل صنایع دستی، فرش و گلیم، کشاورزی، زنبورداری، دامپروری، پرورش طیور، خدمات، حمل و نقل و صنعت است.
معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد استان ادامه داد: علاوهبر مددجویان، خانوادههای نیازمند دارای شرایط نیز میتوانند با مراجعه به ادارات کمیته امداد در سراسر استان و با تأیید کارشناسان این نهاد نسبت به ارائه طرح اشتغال خود اقدام کنند.
محمدی با اشاره به فراهم شدن زمینه اشتغال ۸ نفر از مددجویان از طریق کاریابی تصریح کرد: راهاندازی کسب و کار، تولید محصولات باکیفیت(کسب جایگاه در بازار) و دستیابی خانوادههای نیازمند تحت حمایت و غیر تحت حمایت به درآمد پایدار از رویکردهای راهاندازی طرحهای اشتغال است.
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