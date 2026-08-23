به گزارش خبرنگار مهر، قدرتاله نظری عصر یکشنبه در نشست با اصحاب رسانه اظهار کرد: رسانهها ظرفیت ارزشمندی برای شناسایی مسائل آموزش و پرورش هستند و گفتگو و تعامل مستقیم با اصحاب رسانه میتواند علاوه بر طرح نقدها و مشکلات، به یافتن راهکار و حل مسائل نیز کمک کند.
وی افزود: اعتقاد داریم بهترین فضا برای حل مسائل، فضاهای زنده و تعاملی است و در این نشستها باید تلاش شود مسائل مطرحشده به راهکارهای عملی برای بهبود شرایط آموزش و پرورش منجر شود.
تداوم آموزش در سختترین شرایط؛ جریان تعلیم و تربیت متوقف نشد
مدیرکل آموزش و پرورش گلستان با اشاره به شرایط خاص سال تحصیلی گذشته بیان کرد: با وجود فراز و نشیبهای متعدد و شرایط جنگی، جریان آموزش در استان حتی برای یک لحظه متوقف نشد و معلمان با فعالیت در فضاهای غیرحضوری، جهاد علمی بزرگی را به نمایش گذاشتند.
نظری ادامه داد: آزمونهای داخلی نیز با وجود تغییر شرایط و تبدیل آزمونهای حضوری به مجازی، با موفقیت انجام شد و در پایه نهم نیز فرآیند هدایت تحصیلی دانشآموزان در شرایط عادی به پایان رسید.
وی با بیان اینکه امتحانات نهایی پایههای یازدهم و دوازدهم بهصورت حضوری برگزار شد، گفت: با تدابیر انجامشده در وزارت آموزش و پرورش و همراهی دستگاههای مرتبط، امتحانات نهایی با وجود دشواریهای موجود برگزار شد و اکنون در روزهای پایانی فرآیند تصحیح اوراق قرار داریم.
۴۳۵ هزار دانشآموز در راه مدارس گلستان؛ پروژه مهر وارد مرحله نهایی شد
مدیرکل آموزش و پرورش گلستان از پیشبینی حضور حدود ۴۳۵ هزار دانشآموز در سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۶ خبر داد و اظهار کرد: این تعداد دانشآموز در مدارس دولتی و غیردولتی و از پایه اول ابتدایی تا پایه دوازدهم تحصیل خواهند کرد و برای آموزش آنان حدود ۱۴ هزار و ۵۰۰ کلاس درس پیشبینی شده است.
نظری با اشاره به وضعیت ثبت سفارش کتب درسی افزود: تاکنون بیش از ۹۵ درصد دانشآموزان استان فرآیند سفارش کتابهای درسی را انجام دادهاند و تلاش میکنیم با پیگیری مستمر در «اتاق وضعیت» پروژه مهر، این رقم به ۱۰۰ درصد برسد.
وی درباره سنجش سلامت نوآموزان پایه اول نیز گفت: بیش از ۹۴ درصد نوآموزان پایه اول سنجش شده و فرآیند ثبتنام آنان انجام شده است و برای پوشش کامل، فرصت لازم برای تکمیل سنجش و ثبتنام باقیماندهها فراهم شده است.
نظری تعداد دانشآموزان ورودی پایه اول در سال تحصیلی جدید را حدود ۳۰ هزار و ۳۰۰ نفر اعلام کرد و ادامه داد: هدف آموزش و پرورش، پوشش حداکثری ثبتنام در همه دورههای تحصیلی است.
وی همچنین با اشاره به روند هدایت تحصیلی دانشآموزان پایه نهم گفت: فرآیند هدایت تحصیلی بهموقع انجام شده و به جز موارد مربوط به دانشآموزان تجدیدی، مراحل اصلی آن به پایان رسیده است.
مدیرکل آموزش و پرورش گلستان تأکید کرد: در ثبتنام پایه دهم، اولویت با دانشآموزانی است که در هدایت تحصیلی اولویت «الف» را کسب کردهاند و مدیران مدارس نیز موظف هستند مطابق ضوابط عمل کنند؛ ضمن اینکه تعیین معدل بهعنوان شرط ثبتنام در مدارس عادی، تخلف محسوب میشود.
نظری یکی دیگر از محورهای مهم پروژه مهر را تأمین نیروی انسانی عنوان کرد و گفت: برای سال تحصیلی آینده حدود ۴۰۰ هزار ساعت نیاز آموزشی در استان وجود دارد که حدود ۳۰۰ هزار ساعت آن از ظرفیت موجود تأمین شده و برای جبران کمبود باقیمانده نیز از ظرفیتهای مختلف استفاده خواهد شد.
وی افزود: بخشی از این نیاز از طریق ورود نیروهای جدید دانشگاه فرهنگیان و بخشی نیز با استفاده از ظرفیت معلمان شاغل و حقالتدریس تأمین میشود و اولویت اصلی در ساماندهی نیروی انسانی این است که مدارس در آغاز سال تحصیلی مدیر و کلاسهای درس نیز معلم داشته باشند.
مدیرکل آموزش و پرورش گلستان با اشاره به وضعیت بازنشستگی فرهنگیان اظهار کرد: حدود هزار و ۲۰۰ نفر تا آغاز مهرماه واجد شرایط بازنشستگی هستند که تاکنون حدود ۶۰۰ نفر اعلام بازنشستگی کردهاند و حدود ۶۰۰ نفر دیگر نیز در حال تعیین تکلیف وضعیت خود هستند.
نظری خاطرنشان کرد: ترجیح آموزش و پرورش استفاده از ظرفیت معلمان باتجربه در کلاس درس است و تلاش میکنیم با استمرار خدمت بخشی از نیروهای واجد شرایط، نیاز آموزشی استان را پوشش دهیم.
وی همچنین از برگزاری مانور آمادگی بازگشایی مدارس در شهریورماه خبر داد و گفت: آموزش و پرورش گلستان برای رسیدن به آمادگی ۱۰۰ درصدی تا ۱۵ شهریور برنامهریزی کرده است تا در آغاز سال تحصیلی، مدارس از نظر نیروی انسانی و سایر مؤلفههای پروژه مهر آمادگی لازم را داشته باشند.
نظری با اشاره به اجرای برنامههای توانمندسازی فرهنگیان نیز بیان کرد: آموزش مستمر معلمان، مدیران، معاونان، مشاوران، خانوادهها و دانشآموزان از دیگر مؤلفههای پروژه مهر است و این برنامهها در تابستان نیز در حال اجراست.
وی گفت: برای دانشآموزان نیز برنامههای تقویت بنیه علمی و جبران عقبماندگیهای آموزشی پیشبینی شده تا بخشی از آثار تعطیلیها، ناترازیهای آموزشی و شرایط خاص سالهای گذشته جبران شود.
مدیرکل آموزش و پرورش گلستان تأکید کرد: پروژه مهر یک فرآیند سالانه است و همه مؤلفههای آموزشی، نیروی انسانی، ثبتنام، کتابهای درسی، فضاهای آموزشی و توانمندسازی باید همزمان دنبال شود تا مدارس استان سال تحصیلی جدید را با آمادگی کامل آغاز کنند.
نظر شما