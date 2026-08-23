به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی شورای اسلامی شهر یزد، مجید تجملیان با اشاره به مباحث مطرحشده در یکی از نشستهای اخیر کمیسیون حملونقل و آمدوشد و عضو شورای اسلامی شهر یزد اظهار کرد: در این جلسه سه موضوع مهم در حوزه حملونقل و ترافیک شهری بررسی شد که بخش قابل توجهی از آن به ارتقای ایمنی معابر، کاهش تصادفات و همچنین حمایت از رانندگان سرویس مدارس اختصاص داشت.
وی درباره وضعیت ترافیکی بلوار مرحوم آیتالله ابوترابی گفت: گزارش شورای ترافیک شهرستان و کمیته فنی این شورا درباره وضعیت تقاطعهای این معبر و همچنین گزارش منطقه سه شهرداری یزد در کمیسیون بررسی شد و روند اقدامات انجامشده، مناسب ارزیابی شد.
تجملیان افزود: بر اساس جمعبندی انجامشده، پس از انجام تملکهای مورد نیاز توسط منطقه سه شهرداری، مقرر است تقاطع خیابان طلوع با بلوار مرحوم آیتالله ابوترابی در قالب یک میدان ساماندهی شود و در ادامه، سایر بریدگیهای این معبر نیز با هدف کاهش تصادفات به تدریج مسدود شوند.
وی در ادامه با اشاره به بررسی درخواست جمعی از شهروندان درباره خیابان بهار آزادی اظهار کرد: این خیابان بهعنوان یکی از معابر اتصالدهنده بلوار نواب صفوی و بلوار استقلال، از نظر ایمنی و وضعیت تصادفات شرایط مطلوبی ندارد و موضوع با حضور جمعی از ساکنان محله در کمیسیون مورد بررسی قرار گرفت.
تجملیان تصریح کرد: گزارش پلیس راهور نشان میدهد این معبر با حجم قابل توجهی از تصادفات خسارتی و جرحی مواجه است و متأسفانه دو مورد فوتی نیز در این خیابان به ثبت رسیده که ضرورت رسیدگی جدی به وضعیت آن را نشان میدهد.
وی ادامه داد: در بررسیهای انجامشده مشخص شد که در طرح تفصیلی، عرض این معبر ۲۴ متر پیشبینی شده است، اما اجرای طرح تعریض آن به دلیل حجم قابل توجه تملکهای مورد نیاز، در کوتاهمدت امکانپذیر به نظر نمیرسد.
رئیس کمیسیون حملونقل و آمد و شد شورای اسلامی شهر یزد گفت: برای اینکه در انتظار اجرای کامل طرح تعریض، ایمنی شهروندان را معطل نگذاریم، مقرر شد منطقه یک شهرداری یزد بررسیهای لازم را درباره وضعیت این معبر انجام دهد و کمیته فنی شورای ترافیک شهرستان نیز با انجام بازدید میدانی، پیشنهادهای عملی و قابل اجرا برای بهبود شرایط خیابان بهار آزادی را ارائه کند تا در جلسه آینده کمیسیون مورد بررسی قرار گیرد.
تجملیان در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع سرویس مدارس اشاره کرد و گفت: سومین دستورکار این جلسه کمیسیون، بررسی راهکارهای حمایتی از رانندگان سرویس مدارس با حضور نماینده ادارهکل آموزش و پرورش استان بود.
وی با اشاره به افزایش هزینههای تعمیر، نگهداری، سوخت، خدمات خودرو و دستمزد رانندگان افزود: هزینههای حملونقل نسبت به سال گذشته افزایش قابل توجهی داشته و از سوی دیگر، خانوادههای دانشآموزان نیز با فشار اقتصادی مواجه هستند. به همین دلیل علیرغم اصرار کمیسیون، شورای اسلامی شهر یزد افزایش هزینه سرویس مدارس را بیش از ۴۵ درصد نسبت به سال گذشته تصویب نکرده است.
رئیس کمیسیون حملونقل و آمد و شد شورای اسلامی شهر یزد خاطرنشان کرد: با توجه به فاصله میان افزایش هزینههای واقعی و نرخ مصوب، باید راهکارهای حمایتی دیگری برای رانندگان سرویس مدارس پیشبینی شود تا بتوان از این قشر زحمتکش حمایت کرد و در عین حال از ایجاد مشکل در تأمین ناوگان سرویس مدارس در آغاز سال تحصیلی جلوگیری شود.
وی افزود: در این جلسه پیشنهادهای مختلفی برای حمایت از رانندگان با مشارکت شهرداری، آموزش و پرورش و سایر دستگاههای مرتبط، بهویژه استانداری، مطرح شد و مقرر شد ادارهکل آموزش و پرورش استان و سازمان حملونقل بار و مسافر شهرداری یزد، راهکارهای پیشنهادی را بررسی و نتایج را در جلسه آینده کمیسیون ارائه کنند.
تجملیان در پایان تأکید کرد: هدف کمیسیون حملونقل و آمد و شد این است که در کنار برنامهریزیهای بلندمدت برای اصلاح و توسعه معابر، برای نقاط حادثهخیز و مسائل فوری شهروندان نیز راهکارهای عملی و قابل اجرا دنبال شود.
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