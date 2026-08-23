معرفی دادستان جدید گرمی و رئیس جدید حوزه قضایی انگوت

به گزارش خبرگزاری مهر ، آیین تکریم و معارفه دادستانهای سابق و جدید حوزه قضایی شهرستان گرمی و همچنین روسای سابق و جدید حوزه قضایی شهرستان انگوت با حضور حجتالاسلام والمسلمین کثیرلو، رئیس کل دادگستری استان اردبیل، و جمعی از مسئولان و مدیران برگزار شد.
حجتالاسلام والمسلمین کثیرلو در این مراسمها با تبریک فرارسیدن هفته دولت، بر ضرورت انسجام، همدلی و همکاری میان مجموعههای مختلف برای ارائه خدمات مطلوب به مردم تأکید کرد.
وی با اشاره به اهمیت سند تحول و تعالی قوه قضاییه، اظهار کرد: این سند از مهمترین اسناد در قوه قضاییه است که شاخصهای مهمی را در حوزههای مختلف قضایی مورد توجه قرار داده و مبنای برنامهریزی و اقدامات مجموعه قضایی قرار گرفته است.
رئیس کل دادگستری استان اردبیل، پیشگیری از وقوع جرم، صیانت از حقوق عامه و حفاظت از بیتالمال را از مهمترین رویکردهای دستگاه قضایی عنوان کرد و گفت: دادستانی باید در این حوزهها با جدیت و حساسیت لازم ایفای وظیفه کند.
حجت الاسلام والمسلمین کثیرلو همچنین برنامهمحوری را یکی از عوامل موفقیت دستگاه قضایی استان اردبیل طی سالهای اخیر دانست و افزود: اجرای برنامههای هدفمند موجب شده است دادگستری استان در حوزههای مختلف، بهویژه طی دو سال اخیر، موفق به کسب عناوین برتر کشوری شود.
وی در ادامه با اشاره به مسئولیتهای مسئولان قضایی جدید گرمی و انگوت، بر ضرورت توجه جدی به امور زندان، نظارت بر ضابطان قضایی و آموزش مستمر آنان و تقویت تعامل و همکاری میان دستگاه قضایی و ضابطان تأکید کرد.
رئیس کل دادگستری استان اردبیل همچنین تسریع در اجرای احکام صادرشده از سوی محاکم را ضروری دانست و حمایت از تولید، اشتغال و سرمایهگذاری مشروع و قانونی را از دیگر اولویتهای دستگاه قضایی برشمرد.
وی تأمین امنیت و آرامش روانی و اجتماعی شهروندان، برخورد قاطع با اخلالگران نظم و امنیت، مقابله با مظاهر فساد در حوزههای مختلف و توجه ویژه به مقوله صلح و سازش و ترویج فرهنگ آن در جامعه را از دیگر رویکردهای مهم دستگاه قضایی عنوان کرد.
حجت الاسلام و المسلمین کثیرلو بر ضرورت تعامل و همکاری دادستانی و حوزههای قضایی با مسئولان دولتی، ادارات و دستگاههای اجرایی نیز تأکید کرد و گفت: این تعامل باید در کنار انجام دقیق، بهموقع و قانونی وظایف ذاتی دستگاه قضایی و با هدف تسریع در رسیدگی به امور و ارائه خدمات مطلوب به شهروندان دنبال شود.
در پایان این آیینها، ضمن قدردانی از خدمات قاضی محسن معزز، دادستان سابق حوزه قضایی شهرستان گرمی، قاضی علی مرادی به عنوان دادستان جدید این حوزه معرفی شد.
همچنین با تقدیر از زحمات قاضی روحالله واعظ نصرآبادی، قاضی سعید نیکبخت اصل به عنوان رئیس جدید حوزه قضایی شهرستان انگوت معرفی شد.
نظر شما