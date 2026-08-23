انتقال بیمار ۷۶ ساله مبتلا به سکته مغزی از اردل به شهرکرد

به گزارش خبرگزاری مهر، نرگس عسگری از انتقال یک بیمار ۷۶ ساله مبتلا به سکته مغزی از بیمارستان اردل به شهرکرد خبر داد.

وی تصریح کرد: پس از اعلام نیاز به انتقال بیمار، هماهنگی‌های لازم توسط مرکز اورژانس پیش‌بیمارستانی استان انجام و بیمار با استفاده از اورژانس هوایی ۱۱۵ و تحت مراقبت‌های پزشکی، از بیمارستان اردل به یکی از مراکز درمانی شهرکرد منتقل شد.

سرپرست مرکز اورژانس پیش‌بیمارستانی چهارمحال و بختیاری افزود: این انتقال با هدف ادامه روند درمان و دریافت خدمات تخصصی مورد نیاز بیمار انجام گرفت و بیمار در شرایط تحت کنترل به مرکز درمانی مقصد تحویل داده شد.

عسگری تأکید کرد: در موارد مشکوک به سکته مغزی، سرعت عمل در دریافت خدمات اورژانسی و انتقال سریع بیمار به مرکز درمانی مجهز، نقش مهمی در کاهش عوارض و بهبود پیامدهای درمانی دارد.