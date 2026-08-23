هلال احمر اصفهان طی یک ماه ۵۰۵ مصدوم را به مراکز درمانی منتقل کرد

محسن مومنی در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح تازهترین گزارش عملکرد مرکز عملیات اضطراری (EOC) جمعیت هلالاحمر استان اصفهان، اظهار کرد: در طول یک ماه گذشته، نیروهای امدادی جمعیت هلالاحمر استان با آمادگی کامل در نقاط مختلف استان به حوادث مختلف پاسخ دادند و خدمات امدادی، درمانی و انتقال مصدومان را در کوتاهترین زمان ممکن ارائه کردند.
وی با اشاره به اینکه از ابتدای ۱ مرداد تا پایان ۳۱ مرداد ۱۴۰۵ مجموعاً ۶۷۳ حادثه در استان به ثبت رسیده است، افزود: در این مدت ۲۷۸ مورد عملیات امدادی توسط تیمهای عملیاتی جمعیت هلالاحمر انجام شد و ۳۱۷ نفر نیز به صورت تیمی مورد امدادرسانی قرار گرفتند.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان اصفهان ادامه داد: بر اساس آمار عملکرد ماهانه، ۵۰۵ نفر به مراکز درمانی منتقل شدند، ۲۷۸ نفر مورد مداوا در محل قرار گرفتند، ۸۳۰ نفر به صورت عملیاتی خدمات دریافت کردند و ۳۱۷ تیم عملیاتی در صحنه حوادث حضور یافتند.
مومنی با اشاره به گستره خدمات ارائهشده در حوزههای مختلف امداد و نجات تصریح کرد: در این مدت، ۱۷۸ مورد حادثه ترافیکی، ۶۵ مورد فوریت پزشکی، ۱۴ مورد حوادث مربوط به فرو ریختگی، ۵ مورد محیطآبی، ۵ مورد جانی، ۴ مورد مربوط به محیطهای آبی و ۳ مورد کوهستانی در استان ثبت شده است. همچنین ۱ حادثه آوار، ۱ مورد زلزله، ۲ مورد انتقال به مکان امن و ۹ مورد نجات فنی نیز در آمار ماهانه امدادگران هلالاحمر به ثبت رسیده است.
وی افزود: در حوزه امدادرسانی جادهای و جغرافیایی نیز بیشترین مأموریتها به ترتیب در کاشان با ۳ مورد، آوار با ۱ مورد، فوریت پزشکی با ۱۴ مورد، مفقودی با ۳ مورد، مصدومیت و کارگاهی با ۵ مورد، جانی با ۵ مورد، محیطهای آبی با ۴ مورد و مراجعات حضوری با ۶۵ مورد بوده است.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان اصفهان با بیان اینکه سه تیم کوهستان، یک مورد انتقال به آوار و دو مورد انتقال به مکان امن نیز در زمره مأموریتهای ماه گذشته قرار داشته است، خاطرنشان کرد: این حجم از عملیات نشاندهنده آمادگی نیروهای امدادی استان و گستردگی خدمات هلالاحمر در مواجهه با انواع حوادث طبیعی و انسانی است.
مومنی تأکید کرد: جمعیت هلالاحمر استان اصفهان با تکیه بر نیروهای آموزشدیده، تجهیزات امدادی و حضور بهموقع در صحنه، تلاش میکند در کوتاهترین زمان ممکن به آسیبدیدگان خدمترسانی کند و روند امدادرسانی و نجات را با دقت و سرعت دنبال کند.
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