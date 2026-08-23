به گزارش خبرنگار مهر، لیلا خسروی پیش از ظهر یکشنبه در نشست با موزه‌داران و مجموعه‌داران استان یزد با اشاره به ابلاغ «سند ملی موزه‌داران» توسط رئیس‌جمهور، آن را گامی راهبردی برای ارتقای منزلت این حوزه دانست و تصریح کرد: این سند نهادهای بالادستی را مکلف به برنامه‌ریزی جهت حمایت مؤثر از فعالان عرصه موزه‌داری کرده است.

وی با تأکید بر بلامانع بودن ازسرگیری فعالیت موزه‌های مشارکتی، مردم‌شناسی و خصوصی، اظهار داشت: امکان تغییر مجوزهای مجموعه‌داری به موزه خصوصی با طی مراحل قانونی و تأیید مراجع ذی‌صلاح فراهم شده است.

خسروی همچنین ثبت دارایی‌های فرهنگی در «سامانه جامع اموال منقول فرهنگی-تاریخی» (جام) را اقدامی دوگانه برای ساماندهی و صیانت از آثار برشمرد که راه را برای بهره‌مندی از حمایت‌های مالی هموار می‌سازد.

وی با برشمردن نقش حیاتی موزه‌های خصوصی در صیانت از هویت تاریخی و اشاعه آن به نسل‌های آتی، بر لزوم تقویت جایگاه این مراکز تأکید ورزید. وی در پایان با اشاره به الزامات پدافند غیرعامل، بر ضرورت احداث مخازن ایمن برای نگهداری از آثار فرهنگی تأکید کرد و آن را پشتیبانی مطمئن برای محافظت از اشیای تاریخی در شرایط اضطراری خواند.