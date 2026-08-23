به گزارش خبرنگار مهر، عبدالجلیل ایری ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به روند اجرای پروژه‌های راهسازی در غرب گلستان گفت: تلاش می‌کنیم تا پایان شهریور سال آینده تمام مسیرهای بین‌روستایی در چهار شهرستان حوزه انتخابیه زیرسازی و آسفالت شود.

وی با انتقاد از ضعف نظارت بر برخی پروژه‌های راهسازی اظهار کرد: پیمانکار نباید بر دستگاه اجرایی مسلط باشد و مدیریت پروژه را در اختیار بگیرد؛ زیرا زمانی منافع مردم تأمین می‌شود که پروژه‌ها مطابق وعده و در زمان مقرر به سرانجام برسند.

ایری با اشاره به محور بندرترکمن ـ گمیشان افزود: در این مسیر نیز مشکلاتی وجود داشته که بخشی از آن ناشی از ضعف نظارت است و باید با اصلاح روند مدیریتی، اجرای پروژه با سرعت بیشتری دنبال شود.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس در ادامه از اجرای ۲۹ پروژه راهداری در حوزه غرب گلستان خبر داد و گفت: این پروژه‌ها در چهار شهرستان در حال اجرا یا در مرحله برگزاری مناقصه قرار دارند و مسیرهای مختلف روستایی را پوشش می‌دهند.

وی از جمله این طرح‌ها به محور نیازآباد ـ سیج، مسیر آق‌قلا، شهرک صنعتی ـ زابلی‌محله، محمدآباد، آشوراده ترکمن و چندین مسیر روستایی دیگر اشاره کرد و افزود: بخشی از این پروژه‌ها به پایان رسیده و عملیات اجرایی سایر طرح‌ها نیز در حال انجام است.

ایری، محور کردکوی ـ رادکان ـ دیباج را یکی از مهم‌ترین پروژه‌های ارتباطی منطقه دانست و گفت: فاز نخست این مسیر تا رادکان به پایان رسیده و بخش دوم نیز در حال اجراست و طبق برنامه تا شهریور امسال به اتمام خواهد رسید.

وی ادامه داد: با تکمیل این مسیر، دسترسی کردکوی به دیباج و مسیر سمنان فراهم می‌شود و این پروژه می‌تواند تحول مهمی در شبکه مواصلاتی منطقه ایجاد کند.

نماینده مردم غرب گلستان همچنین از اجرای پروژه‌های دیگری در محورهای امامزاده ـ چهارکوه، ایلوار ـ پنج‌دانگه، قلقلی به سمت مازندران، سه‌راهی کُندا تا بارکلا و خرم‌آباد به جاده سراسری خبر داد.

ایری با تأکید بر اینکه شناسایی تمام راه‌های آسفالت‌نشده روستایی در چهار شهرستان در دستور کار قرار گرفته است، گفت: از فرمانداران، مدیران اجرایی و مسئولان راهداری خواسته‌ایم هر مسیر بین‌روستایی آسفالت‌نشده را اعلام کنند تا برای اجرای آن برنامه‌ریزی شود.

وی با اشاره به نقش بسیج سازندگی در اجرای پروژه‌های راهسازی اظهار کرد: همکاری راهداری و بسیج سازندگی در اجرای این طرح‌ها موجب شده بخش مهمی از پروژه‌های محرومیت‌زدایی با سرعت بیشتری پیش برود.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس خاطرنشان کرد: بر اساس قولی که از مجموعه راهداری و بسیج سازندگی گرفته‌ایم، تلاش می‌شود تا پایان شهریور سال آینده هیچ مسیر بین‌روستایی آسفالت‌نشده‌ای در چهار شهرستان کردکوی، ترکمن، بندرگز و گمیشان باقی نماند.

ایری از مجموعه راهداری و بسیج سازندگی برای اجرای پروژه‌های راهسازی قدردانی کرد و گفت: هدف، کاهش محرومیت و برطرف کردن شکاف زیرساختی میان مناطق مختلف و ایجاد دسترسی مناسب برای مردم است.