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۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۵:۲۳

ایری: راه‌های روستایی غرب گلستان سامان می‌گیرد

ایری: راه‌های روستایی غرب گلستان سامان می‌گیرد

بندرگز-سخنگوی کمیسیون عمران مجلس گفت: با اجرای پروژه‌های راهداری و همکاری بسیج سازندگی، راه‌های روستایی چهار شهرستان تا شهریور سال آینده تکمیل می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالجلیل ایری ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به روند اجرای پروژه‌های راهسازی در غرب گلستان گفت: تلاش می‌کنیم تا پایان شهریور سال آینده تمام مسیرهای بین‌روستایی در چهار شهرستان حوزه انتخابیه زیرسازی و آسفالت شود.

وی با انتقاد از ضعف نظارت بر برخی پروژه‌های راهسازی اظهار کرد: پیمانکار نباید بر دستگاه اجرایی مسلط باشد و مدیریت پروژه را در اختیار بگیرد؛ زیرا زمانی منافع مردم تأمین می‌شود که پروژه‌ها مطابق وعده و در زمان مقرر به سرانجام برسند.

ایری با اشاره به محور بندرترکمن ـ گمیشان افزود: در این مسیر نیز مشکلاتی وجود داشته که بخشی از آن ناشی از ضعف نظارت است و باید با اصلاح روند مدیریتی، اجرای پروژه با سرعت بیشتری دنبال شود.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس در ادامه از اجرای ۲۹ پروژه راهداری در حوزه غرب گلستان خبر داد و گفت: این پروژه‌ها در چهار شهرستان در حال اجرا یا در مرحله برگزاری مناقصه قرار دارند و مسیرهای مختلف روستایی را پوشش می‌دهند.

وی از جمله این طرح‌ها به محور نیازآباد ـ سیج، مسیر آق‌قلا، شهرک صنعتی ـ زابلی‌محله، محمدآباد، آشوراده ترکمن و چندین مسیر روستایی دیگر اشاره کرد و افزود: بخشی از این پروژه‌ها به پایان رسیده و عملیات اجرایی سایر طرح‌ها نیز در حال انجام است.

ایری، محور کردکوی ـ رادکان ـ دیباج را یکی از مهم‌ترین پروژه‌های ارتباطی منطقه دانست و گفت: فاز نخست این مسیر تا رادکان به پایان رسیده و بخش دوم نیز در حال اجراست و طبق برنامه تا شهریور امسال به اتمام خواهد رسید.

وی ادامه داد: با تکمیل این مسیر، دسترسی کردکوی به دیباج و مسیر سمنان فراهم می‌شود و این پروژه می‌تواند تحول مهمی در شبکه مواصلاتی منطقه ایجاد کند.

نماینده مردم غرب گلستان همچنین از اجرای پروژه‌های دیگری در محورهای امامزاده ـ چهارکوه، ایلوار ـ پنج‌دانگه، قلقلی به سمت مازندران، سه‌راهی کُندا تا بارکلا و خرم‌آباد به جاده سراسری خبر داد.

ایری با تأکید بر اینکه شناسایی تمام راه‌های آسفالت‌نشده روستایی در چهار شهرستان در دستور کار قرار گرفته است، گفت: از فرمانداران، مدیران اجرایی و مسئولان راهداری خواسته‌ایم هر مسیر بین‌روستایی آسفالت‌نشده را اعلام کنند تا برای اجرای آن برنامه‌ریزی شود.

وی با اشاره به نقش بسیج سازندگی در اجرای پروژه‌های راهسازی اظهار کرد: همکاری راهداری و بسیج سازندگی در اجرای این طرح‌ها موجب شده بخش مهمی از پروژه‌های محرومیت‌زدایی با سرعت بیشتری پیش برود.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس خاطرنشان کرد: بر اساس قولی که از مجموعه راهداری و بسیج سازندگی گرفته‌ایم، تلاش می‌شود تا پایان شهریور سال آینده هیچ مسیر بین‌روستایی آسفالت‌نشده‌ای در چهار شهرستان کردکوی، ترکمن، بندرگز و گمیشان باقی نماند.

ایری از مجموعه راهداری و بسیج سازندگی برای اجرای پروژه‌های راهسازی قدردانی کرد و گفت: هدف، کاهش محرومیت و برطرف کردن شکاف زیرساختی میان مناطق مختلف و ایجاد دسترسی مناسب برای مردم است.

کد مطلب 6925036

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