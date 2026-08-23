ارژنگ: شهیدان رجایی و باهنر الگوی مدیریت تراز اسلامی بودند

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالعلی ارژنگ ظهر یکشنبه در جلسه ستاد بزرگداشت دولتمردان شهید در استان چهارمحال و بختیاری با گرامیداشت یاد شهدای والامقام و با اشاره به اینکه مردمی بودن از ویژگی‌های بارز نظام مقدس جمهوری اسلامی است، اظهار کرد: بر همین مبنا بود که ملت ایران با وقوع جنگ تحمیلی سوم مبعوث شدند و بالغ بر ۱۷۰ شب در حمایت از انقلاب و ولایت فقیه در خیابان‌ها حضور داشتند که این حضور و تجمعات بنا به تشخیص رهبر معظم انقلاب همچنان ادامه دارد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه دشمن از هیچ تلاشی برای قرار دادن مردم در مقابل نظام اسلامی فروگذار نکرده است، ادامه داد: ما باید قدردان این مردم باشیم که با وجود تمام مشکلات پای نظام ایستادند و از خدمتگزاران ملت پشتیبانی می‌کنند.

ارژنگ با گرامیداشت یاد شهیدان رجایی و باهنر که الگوی مدیریت تراز اسلامی بودند، بیان کرد: یاد و نام این شهدای والامقام هر ساله گرامی داشته می‌شود که امسال به صورت خاص ویژه برنامه ذیل عنوان «دولتمردان شهید» برگزار خواهد شد. در رأس همه دولتمردان شهید باید یاد امام شهیدمان را گرامی بداریم که در محل کارشان به فیض عظیم شهادت نائل شدند.

تبیین شخصیت دولتمردان شهید در اجتماعات مردمی شبانه

وی با تصریح اینکه تبیین و معرفی دولتمردان شهید یکی از محورهای برنامه‌های هفته دولت است، افزود: جا دارد به ویژگی‌های اخلاقی و مدیریتی دولتمردان شهید بپردازیم و بهترین بستر برای تبیین، اجتماعات شبانه مردم است.

ارژنگ اظهار کرد: متأسفانه هنوز آنچنان که باید و شاید با ابعاد شخصیتی دولتمردان شهید آشنا نیستیم لذا جا دارد در این هفته خاصه در تجمعات شبانه با دعوت از کارشناسان امر، هر شب به یک تا سه نفر از این شهیدان پرداخته شود.

وی با تأکید بر ترویج فرهنگ خدمت، مردم‌داری، مسئولیت‌پذیری و عدالت با محوریت دولتمردان شهید کشور و استان، گفت: در این راستا وظایفی برای هر یک از دستگاه‌های اجرایی مشخص شده که جا دارد مدیران و متولیان ادارات این نکات را در هفته دولت در دستور کار قرار دهند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار چهارمحال و بختیاری بیان کرد: اجرای یک اقدام عملی ملموس و برجسته دولتمردان در هفته دولت در قالب افتتاح پروژه‌ها یا کلنگ‌زنی پروژه‌های جدید در هفته دولت در دستور کار قرار دارد.

ارژنگ تصریح کرد: تولید محتوای فاخر با محوریت دولتمردان شهید از دیگر محورهای برنامه‌های هفته دولت است که روابط عمومی استانداری در رأس، طی هماهنگی با روابط عمومی سایر دستگاه‌ها باید کار را پیش ببرد.

وی بیان کرد: یکشنبه شب هشتم شهریور هم‌زمان با سالروز شهادت شهیدان رجایی و باهنر و سالروز ولادت نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی (ص) برنامه محوری هفته دولت در شهرکرد در آستان مقدس امامزادگان حلیمه و حکیمه خاتون (س) برگزار خواهد شد.