به گزارش خبرگزاری مهر، حمید رضا حاجیبابایی در نشست با مدیران تبلیغات اسلامی شهرستانهای استان همدان با تبریک آغاز امامت حضرت ولیعصر (عج) با اشاره به بر اهمیت نقش نهادهای تبلیغی در شرایط کنونی کشور، بر ضرورت کار جهادی و تبیین صحیح مسائل برای عبور از بزنگاههای تاریخی تاکید کرد.
وی اقدامات جمهوری اسلامی در سطح بینالملل را الهامبخش برشمرد و اظهار کرد: امروز به برکت اقدامات نظام فرهنگ تشیع در سراسر جهان گسترش یافته و نگاه ملتهای دنیا به ایران نگاهی همراه با تحسین است.
نائب رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به تحولات منطقه و غزه تصریح کرد: تاکیدات رهبر معظم انقلاب بر مسئله غزه در واقع بیاعتبار کردن تمامی تبلیغات سوء متحجرین منطقه و نشاندهنده فلسفه فکری امام راحل و شهدای انقلاب اسلامی است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، «حفظ نظام» را بنا به فرموده امام راحل اوجب واجبات دانست و افزود: اگرچه عبادتهای فردی ارزشمند است اما تاثیرگذاری اقدامات در راستای حفظ نظام بسیار فراتر است.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی با صراحت بر لزوم آسیبشناسی عملکردها تاکید کرد و گفت: باید بپذیریم که در مواردی کوتاهی داشتهایم اما هنر اصلی ما این است که نقصها را بپذیریم و با تفکر و نوآوری برای ریشهکنی مشکلات قدم برداریم و هر مسئول باید با عملکرد خود، عامل جذب به انقلاب باشد چراکه یک سوءاستفاده کوچک میتواند زحمات هزاران نفر را در حوزه تبیین به باد دهد.
حاجی بابایی با اشاره به جنگ ترکیبی دشمن علیه ملت ایران، تصریح کرد : دشمن در سه جبهه سیاسی، اقتصادی و فرهنگی با ما در حال جنگ است.
وی با اشاره به مطالبه عمومی برای انتقام خونخواهی، خاطرنشان کرد: این مسیر، منطقی روشن دارد و باید با قدرت و ساماندهی پیش برود.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با هشدار نسبت به پرهیز از هرگونه تفرقه در جامعه تاکید کرد: خیابانهای ما نباید محل اختلافافکنی باشد و دشمن در تلاش است تا با ایجاد دو قطبی از اجتماعات ما سوءاستفاده کند؛ بنابراین باید با بصیرت و هوشمندی اجازه ندهیم بستری برای اختلاف ایجاد شود.
حاجیبابایی نقش روحانیون و طلاب را در مدیریت فضای جامعه بسیار کلیدی خواند و از آنها خواست تا با ارائه طرحهای نوآورانه و تاثیرگذار، در خط مقدم میدان عمل حضور یابند.
وی افزود: اکنون مهمترین روزهای تاریخی ماست و ایستادگی در این میدان، وظیفه همه ما است چرا که هرگونه سستی و کوتاه آمدن در این بزنگاه موجب غلبه دشمن خواهد شد.
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