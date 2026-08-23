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۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۰۹

یاد «دولتمردان شهید» در چهارمحال و بختیاری گرامی داشته می‌شود

یاد «دولتمردان شهید» در چهارمحال و بختیاری گرامی داشته می‌شود

شهرکرد- رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری اهم برنامه‌های بزرگداشت دولتمردان شهید در استان هم‌زمان با هفته دولت را تشریح کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدبصیر موسوی ظهر یکشنبه در جلسه ستاد بزرگداشت دولت مردان شهید در استان چهارمحال و بختیاری در استانداری با اشاره به اینکه دولتمردان شهید الگویی ماندگار از حکمرانی متعهدانه را در تاریخ انقلاب اسلامی به یادگار گذاشتند، اظهار کرد: این شهدای والامقام با خون مطهر خود، مکتب خدمت را جاودانه ساختند.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه خدمتگزاران انقلاب اسلامی بیش از دیگران در معرض تهدید و ترور از سوی دشمنان اسلام و ایران قرار دارند، ادامه داد: مرور کارنامه نزدیک به پنج دهه انقلاب اسلامی نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی تا کنون حدود ۲۰ نفر از عالی‌ترین مدیران و دولتمردان خود را در راه خدمت به مردم و آرمان‌های انقلاب تقدیم کرده است.

موسوی بیان کرد: این آمار معادل ترکیب یک کابینه بوده و بیانگر آن است که مسئولیت در نظام اسلامی نوعی جهاد و ایثار است. در رأس همه شهدا، رهبر دوم انقلاب اسلامی قرار دارند که از سوی دشمن متخاصم آمریکایی صهیونی به مقام رفیع شهادت نائل شدند.

وی با تصریح اینکه رهبران و مدیران و مسئولان انتقال اسلامی شهادت را اوج سعادت و کمال می‌دانند، گفت: آنان با انتخاب مسیر خدمت، راه ایثار و شهادت را برگزیدند.

موسوی با اعلام اینکه ستاد دولتمردان شهید برنامه‌ریزی برای بزرگداشت این شهدای والامقام در دستور کار قرار داده است، اظهار کرد: این ستاد با بهره‌گیری از ظرفیت تمام دستگاه‌ها و نهادها برای برگزاری برنامه‌های ویژه هفته دولت برنامه‌ریزی کرده است؛ شهدایی که الگوهای عینی و ملموس حکمرانی اسلامی هستند و سیره مدیریتی آنان باید بازخوانی شود.

وی با بیان اینکه امسال مراسم بزرگداشت دولتمردان شهید با هفته وحدت و میلاد پیامبر اسلام (ص) امام جعفر صادق علیه السلام مصادف شده است، تصریح کرد: ملت مبعوث ایران اسلامی در این شب‌ها همچنان در سوگ شهادت قائد شهید امت و جمعی از خدمتگزاران کشور و هموطنان عزیز در خیابان‌ها حاضرند.

موسوی تصریح کرد: یکشنبه شب هشتم شهریور هم‌زمان با سالروز شهادت شهیدان رجایی و باهنر و سالروز ولادت نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی (ص) برنامه محوری هفته دولت در شهرکرد در آستان مقدس امامزادگان حلیمه و حکیمه خاتون (س) و در دل اجتماع شبانه مردم این شهر برگزار خواهد شد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری در پایان با اشاره به اینکه نظیر این مراسم در تمامی شهرها و روستاها با محوریت تجمعات شبانه برگزار می‌شود، به قرائت انتظارات از هر یک از ادارات و دستگاه‌های اجرایی استان برای برپایی هر چه باشکوه‌تر برنامه‌های هفته دولت و بزرگداشت دولتمردان شهید پرداخت.

کد مطلب 6924842

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