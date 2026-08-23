به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدبصیر موسوی ظهر یکشنبه در جلسه ستاد بزرگداشت دولت مردان شهید در استان چهارمحال و بختیاری در استانداری با اشاره به اینکه دولتمردان شهید الگویی ماندگار از حکمرانی متعهدانه را در تاریخ انقلاب اسلامی به یادگار گذاشتند، اظهار کرد: این شهدای والامقام با خون مطهر خود، مکتب خدمت را جاودانه ساختند.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه خدمتگزاران انقلاب اسلامی بیش از دیگران در معرض تهدید و ترور از سوی دشمنان اسلام و ایران قرار دارند، ادامه داد: مرور کارنامه نزدیک به پنج دهه انقلاب اسلامی نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی تا کنون حدود ۲۰ نفر از عالی‌ترین مدیران و دولتمردان خود را در راه خدمت به مردم و آرمان‌های انقلاب تقدیم کرده است.

موسوی بیان کرد: این آمار معادل ترکیب یک کابینه بوده و بیانگر آن است که مسئولیت در نظام اسلامی نوعی جهاد و ایثار است. در رأس همه شهدا، رهبر دوم انقلاب اسلامی قرار دارند که از سوی دشمن متخاصم آمریکایی صهیونی به مقام رفیع شهادت نائل شدند.

وی با تصریح اینکه رهبران و مدیران و مسئولان انتقال اسلامی شهادت را اوج سعادت و کمال می‌دانند، گفت: آنان با انتخاب مسیر خدمت، راه ایثار و شهادت را برگزیدند.

موسوی با اعلام اینکه ستاد دولتمردان شهید برنامه‌ریزی برای بزرگداشت این شهدای والامقام در دستور کار قرار داده است، اظهار کرد: این ستاد با بهره‌گیری از ظرفیت تمام دستگاه‌ها و نهادها برای برگزاری برنامه‌های ویژه هفته دولت برنامه‌ریزی کرده است؛ شهدایی که الگوهای عینی و ملموس حکمرانی اسلامی هستند و سیره مدیریتی آنان باید بازخوانی شود.

وی با بیان اینکه امسال مراسم بزرگداشت دولتمردان شهید با هفته وحدت و میلاد پیامبر اسلام (ص) امام جعفر صادق علیه السلام مصادف شده است، تصریح کرد: ملت مبعوث ایران اسلامی در این شب‌ها همچنان در سوگ شهادت قائد شهید امت و جمعی از خدمتگزاران کشور و هموطنان عزیز در خیابان‌ها حاضرند.

موسوی تصریح کرد: یکشنبه شب هشتم شهریور هم‌زمان با سالروز شهادت شهیدان رجایی و باهنر و سالروز ولادت نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی (ص) برنامه محوری هفته دولت در شهرکرد در آستان مقدس امامزادگان حلیمه و حکیمه خاتون (س) و در دل اجتماع شبانه مردم این شهر برگزار خواهد شد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری در پایان با اشاره به اینکه نظیر این مراسم در تمامی شهرها و روستاها با محوریت تجمعات شبانه برگزار می‌شود، به قرائت انتظارات از هر یک از ادارات و دستگاه‌های اجرایی استان برای برپایی هر چه باشکوه‌تر برنامه‌های هفته دولت و بزرگداشت دولتمردان شهید پرداخت.