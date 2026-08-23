به گزارش خبرگزاری مهر،علی قاسم‌زاده با اشاره به اقدامات مدیریت شهری برای آغاز سال تحصیلی جدید اظهار کرد: مجموعه شهرداری اصفهان در روزهای منتهی به بازگشایی مدارس، تمامی ظرفیت‌های خود را برای آماده‌سازی شهر به کار گرفته و در این میان معاونت حمل‌ونقل و ترافیک نقش محوری در برنامه‌ریزی‌های مرتبط با ایام آغاز مهر دارد.

وی افزود: ستاد بازگشایی مدارس نیز با رویکرد هماهنگ‌سازی اقدامات دستگاه‌های مسئول تشکیل شده است و شهرداری اصفهان در کنار آموزش‌وپرورش، پلیس راهور و سایر مجموعه‌های مرتبط، برای فراهم کردن شرایط مناسب خدمات‌رسانی به دانش‌آموزان و دانشجویان در آغاز سال تحصیلی مشارکت دارد.

شهردار اصفهان با اشاره به نقش ارتباط مستقیم شهروندان با مدیریت شهری تصریح کرد: سامانه ۱۳۷ یکی از مهم‌ترین مسیرهای دریافت مطالبات و گزارش‌های مردمی درباره مسائل شهر است و این سامانه به‌طور میانگین روزانه بیش از هزار تماس از سوی شهروندان دریافت می‌کند.

قاسم‌زاده ادامه داد: حجم تماس‌های ثبت‌شده در سامانه ۱۳۷ بیانگر میزان حساسیت و توجه شهروندان نسبت به کیفیت زندگی شهری و وضعیت محیط پیرامونی آنان است. بخش قابل توجهی از این گزارش‌ها به موضوعاتی مانند باقی ماندن زباله در معابر، خشک شدن درختان و دیگر نارسایی‌های خدمات شهری اختصاص دارد.

وی مشارکت مردم در شناسایی مسائل شهر را یکی از ظرفیت‌های مهم مدیریت شهری دانست و گفت: گزارش‌های شهروندی می‌تواند به عنوان یک ابزار مکمل برای رصد میدانی، شناسایی سریع‌تر مشکلات و اولویت‌بندی اقدامات اجرایی مورد استفاده قرار گیرد.

شهردار اصفهان همچنین درباره یکی از مطالبات اخیر شهروندان در حوزه حمل‌ونقل عمومی اظهار کرد: افزایش سرفاصله حرکت اتوبوس‌ها در برخی مسیرها طی روزهای گذشته به یکی از موضوعات پرتکرار در تماس‌های مردمی تبدیل شده بود.

وی علت اصلی این وضعیت را خارج شدن تعداد قابل توجهی از اتوبوس‌ها از چرخه بهره‌برداری به دلیل کمبود قطعات موردنیاز عنوان کرد و افزود: مدیریت شهری برای رفع این مسئله اقدامات لازم را انجام داده و با پیگیری‌های صورت گرفته، منابع مورد نیاز تأمین شده و فرآیند تهیه قطعات نیز در دستور کار قرار گرفته است.

قاسم‌زاده با اشاره به برنامه شرکت واحد اتوبوسرانی برای افزایش ظرفیت ناوگان فعال خاطرنشان کرد: تلاش مجموعه اتوبوسرانی بر این است که تا آغاز مهرماه تعداد اتوبوس‌های فعال در مدار خدمت به حدود هزار دستگاه برسد.

وی اضافه کرد: افزایش تعداد اتوبوس‌های فعال، ظرفیت ارائه خدمات در شبکه حمل‌ونقل عمومی را ارتقا می‌دهد و زمینه کاهش محسوس سرفاصله حرکت اتوبوس‌ها در ایستگاه‌ها را فراهم خواهد کرد؛ موضوعی که با توجه به افزایش تقاضای سفر در روزهای آغاز سال تحصیلی اهمیت ویژه‌ای دارد.

شهردار اصفهان در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت تقویت نقش شهروندان در ارزیابی کیفیت محیط شهری تأکید کرد و از مردم خواست در طرح ثبت زیبایی‌ها و نازیبایی‌های شهر مشارکت کنند.

وی اظهار کرد: شهروندان می‌توانند با استفاده از سامانه ۱۳۷ و قابلیت ارسال تصویر، نمونه‌هایی را که از منظر آنان جزو زیباترین یا نازیباترین صحنه‌های شهر محسوب می‌شود، ثبت و برای مدیریت شهری ارسال کنند.

قاسم‌زاده افزود: تصاویر و گزارش‌های دریافت‌شده از شهروندان می‌تواند تصویر دقیق‌تری از کیفیت محیط شهری از نگاه استفاده‌کنندگان از فضاهای شهری ارائه کند و مدیریت شهری نیز با بهره‌گیری از این اطلاعات، امکان شناسایی و پیگیری سریع‌تر نازیبایی‌ها و نارسایی‌های موجود را خواهد داشت.

وی تأکید کرد: استمرار این ارتباط دوسویه میان شهروندان و مدیریت شهری، علاوه بر افزایش سرعت شناسایی مسائل، می‌تواند به ارتقای کیفیت خدمات، افزایش مشارکت اجتماعی و تقویت مسئولیت‌پذیری عمومی در قبال شهر منجر شود