به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی علیزاده با تأکید بر ضرورت آمادگی کامل ناوگان برای روزهای آغازین سال تحصیلی، خواستار استفاده حداکثری از ظرفیت‌های موجود و اجرای دقیق برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای ارائه خدماتی روان و مطلوب به شهروندان شد.

بر اساس این طرح، اتوبوس‌های متوقف و در حال تعمیر با اولویت وارد فرآیند اورهال و بازگشت به چرخه خدمت‌رسانی می‌شوند و پوشش کامل خطوط، به‌ویژه مسیرهای منتهی به مدارس، مراکز آموزشی و نقاط پرتردد، با هدف کاهش سرفاصله حرکت و جلوگیری از تراکم مسافران دنبال خواهد شد.

همچنین رفع نواقص فنی و ظاهری اتوبوس‌ها، نظافت و شست‌وشوی روزانه ناوگان، رسیدگی به وضعیت ایستگاه‌ها و پایانه‌ها و تأمین روشنایی و شرایط مناسب محیطی در برنامه استقبال از مهر قرار گرفته است.

علیزاده بر آمادگی کامل تیم‌های امداد خودرو برای رفع سریع نقص‌های فنی و جلوگیری از توقف اتوبوس‌ها در معابر نیز تأکید کرد. هماهنگی با پلیس راهور و معاونت‌های حمل‌ونقل و ترافیک مناطق شهرداری برای رفع گره‌های ترافیکی و تسهیل تردد اتوبوس‌ها، به‌ویژه در مسیرهای پرتردد و خطوط تندرو نیز از دیگر محورهای این برنامه است.

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران همچنین بر آموزش و مهارت‌آموزی رانندگان و ارتقای کیفیت تعامل آنان با شهروندان تأکید کرد و افزود: هدف اصلی طرح استقبال از مهر، فراهم‌کردن سفری ایمن، منظم و روان برای شهروندان و دانش‌آموزان و پاسخ‌گویی مناسب به افزایش تقاضای سفر در آغاز سال تحصیلی است.

اجرای این برنامه با تمرکز بر افزایش ظرفیت خدمت‌رسانی، کاهش زمان انتظار، ارتقای ایمنی و بهبود کیفیت سفرهای شهری تا آغاز سال تحصیلی و در روزهای پرتردد مهرماه پیگیری خواهد شد.