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۶ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۵۷

آماده‌باش ناوگان اتوبوسرانی تهران برای آغاز سال تحصیلی

آماده‌باش ناوگان اتوبوسرانی تهران برای آغاز سال تحصیلی

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران از آماده‌باش ناوگان برای آغاز سال تحصیلی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی علیزاده با تأکید بر ضرورت آمادگی کامل ناوگان برای روزهای آغازین سال تحصیلی، خواستار استفاده حداکثری از ظرفیت‌های موجود و اجرای دقیق برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای ارائه خدماتی روان و مطلوب به شهروندان شد.

بر اساس این طرح، اتوبوس‌های متوقف و در حال تعمیر با اولویت وارد فرآیند اورهال و بازگشت به چرخه خدمت‌رسانی می‌شوند و پوشش کامل خطوط، به‌ویژه مسیرهای منتهی به مدارس، مراکز آموزشی و نقاط پرتردد، با هدف کاهش سرفاصله حرکت و جلوگیری از تراکم مسافران دنبال خواهد شد.

همچنین رفع نواقص فنی و ظاهری اتوبوس‌ها، نظافت و شست‌وشوی روزانه ناوگان، رسیدگی به وضعیت ایستگاه‌ها و پایانه‌ها و تأمین روشنایی و شرایط مناسب محیطی در برنامه استقبال از مهر قرار گرفته است.

علیزاده بر آمادگی کامل تیم‌های امداد خودرو برای رفع سریع نقص‌های فنی و جلوگیری از توقف اتوبوس‌ها در معابر نیز تأکید کرد. هماهنگی با پلیس راهور و معاونت‌های حمل‌ونقل و ترافیک مناطق شهرداری برای رفع گره‌های ترافیکی و تسهیل تردد اتوبوس‌ها، به‌ویژه در مسیرهای پرتردد و خطوط تندرو نیز از دیگر محورهای این برنامه است.

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران همچنین بر آموزش و مهارت‌آموزی رانندگان و ارتقای کیفیت تعامل آنان با شهروندان تأکید کرد و افزود: هدف اصلی طرح استقبال از مهر، فراهم‌کردن سفری ایمن، منظم و روان برای شهروندان و دانش‌آموزان و پاسخ‌گویی مناسب به افزایش تقاضای سفر در آغاز سال تحصیلی است.

اجرای این برنامه با تمرکز بر افزایش ظرفیت خدمت‌رسانی، کاهش زمان انتظار، ارتقای ایمنی و بهبود کیفیت سفرهای شهری تا آغاز سال تحصیلی و در روزهای پرتردد مهرماه پیگیری خواهد شد.

کد مطلب 6930189
مهسا حيدری توچائی

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