به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، وحید شالچی در نشست شورای سیاست‌گذاری چهاردهمین جشنواره مشترک نشریات دانشجویی وزارت علوم و وزارت بهداشت (جشنواره تیتر)، با بیان وضعیت فعلی رسانه‌های دانشجویی، به چالش‌های پیش‌روی این حوزه در عصر دیجیتال اشاره کرد و گفت: با ظهور و گسترش شبکه‌های اجتماعی، جذابیت سنتی برخی نشریات کاهش یافته است؛ چرا که سرعت انتقال پیام در فضای مجازی بسیار بالاتر از نشریاتی است که درگیر فرآیندهای زمان‌بری چون تأمین کاغذ و چاپ هستند.

پدیده «بی‌صدایی در هیاهوی صداها»

معاون فرهنگی وزارت علوم با اشاره به بمباران اطلاعاتی در جهان امروز افزود: ما امروز با پدیده بی‌صدایی در میان هیاهوی صداها مواجهیم. با وجود کثرت رسانه‌ها، صدای اصیل و هویت‌مند یک دانشجو در اقصی‌نقاط کشور شنیده نمی‌شود و در میان امواج رسانه‌ای گم می‌شود.

وی در همین راستا از رویکرد رسانه‌های بیگانه به شدت انتقاد کرد و تصریح کرد: برخی رسانه‌های معلوم الحال تلاش می‌کنند تصویری کاملاً تاریک از دانشگاه‌های کشور ارائه دهند و با تمرکز بر اتفاقات خاص، تلاش‌های علمی، فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان و پویایی هزاران دانشجو را به حاشیه برانند و نادیده بگیرند.

نشریات، پل ارتباطی دانشجو و سیاست‌گذار

شالچی با اشاره به اهمیت نشریات برای ارتباط میان مسئولان و دغدغه دانشجویان خاطرنشان کرد: نشریات دانشجویی می‌توانند صدای واقعی دانشگاه را به گوش سیاست‌گذاران برسانند تا برنامه‌ریزی‌ها به جای تمرکز بر مسائل صرفاً شکلی، بر نیازهای واقعی و حیات فرهنگی و اجتماعی دانشجویان متمرکز شود.

جشنواره تیتر نباید به یک اختتامیه ختم شود

شالچی در پایان با تأکید بر ضرورت مهارت‌آموزی در این حوزه گفت: جشنواره تیتر نباید صرفاً یک مراسم اختتامیه و توزیع جایزه باشد که با پایان آن، پرونده نشریات بسته شود. این جشنواره باید مسیری برای تحرک و پویایی مستمر داوطلبانه باز کند. ما باید برای دانشجویان فعال در نشریات، کارگاه‌های تخصصی و مدارس تابستانی و زمستانی برگزار کنیم تا قلم‌های خام به قلم‌هایی استوار و حرفه‌ای تبدیل شوند. در مسیر یادگیری و توانمندسازی دانشجویان، بسیار برایمان با اهمیت است و روی آن سرمایه‌گذاری خواهیم کرد.