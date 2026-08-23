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۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۵:۱۱

انتقاد معاون وزیر علوم از رسانه‌هایی که دانشگاه‌ را سیاه نشان می‌دهند

انتقاد معاون وزیر علوم از رسانه‌هایی که دانشگاه‌ را سیاه نشان می‌دهند

معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم از رویکرد رسانه‌های بیگانه به شدت انتقاد و تصریح کرد: برخی رسانه‌های معلوم الحال تلاش می‌کنند تصویری کاملاً تاریک از دانشگاه‌های کشور ارائه دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، وحید شالچی در نشست شورای سیاست‌گذاری چهاردهمین جشنواره مشترک نشریات دانشجویی وزارت علوم و وزارت بهداشت (جشنواره تیتر)، با بیان وضعیت فعلی رسانه‌های دانشجویی، به چالش‌های پیش‌روی این حوزه در عصر دیجیتال اشاره کرد و گفت: با ظهور و گسترش شبکه‌های اجتماعی، جذابیت سنتی برخی نشریات کاهش یافته است؛ چرا که سرعت انتقال پیام در فضای مجازی بسیار بالاتر از نشریاتی است که درگیر فرآیندهای زمان‌بری چون تأمین کاغذ و چاپ هستند.

پدیده «بی‌صدایی در هیاهوی صداها»

معاون فرهنگی وزارت علوم با اشاره به بمباران اطلاعاتی در جهان امروز افزود: ما امروز با پدیده بی‌صدایی در میان هیاهوی صداها مواجهیم. با وجود کثرت رسانه‌ها، صدای اصیل و هویت‌مند یک دانشجو در اقصی‌نقاط کشور شنیده نمی‌شود و در میان امواج رسانه‌ای گم می‌شود.

وی در همین راستا از رویکرد رسانه‌های بیگانه به شدت انتقاد کرد و تصریح کرد: برخی رسانه‌های معلوم الحال تلاش می‌کنند تصویری کاملاً تاریک از دانشگاه‌های کشور ارائه دهند و با تمرکز بر اتفاقات خاص، تلاش‌های علمی، فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان و پویایی هزاران دانشجو را به حاشیه برانند و نادیده بگیرند.

نشریات، پل ارتباطی دانشجو و سیاست‌گذار

شالچی با اشاره به اهمیت نشریات برای ارتباط میان مسئولان و دغدغه دانشجویان خاطرنشان کرد: نشریات دانشجویی می‌توانند صدای واقعی دانشگاه را به گوش سیاست‌گذاران برسانند تا برنامه‌ریزی‌ها به جای تمرکز بر مسائل صرفاً شکلی، بر نیازهای واقعی و حیات فرهنگی و اجتماعی دانشجویان متمرکز شود.

جشنواره تیتر نباید به یک اختتامیه ختم شود

شالچی در پایان با تأکید بر ضرورت مهارت‌آموزی در این حوزه گفت: جشنواره تیتر نباید صرفاً یک مراسم اختتامیه و توزیع جایزه باشد که با پایان آن، پرونده نشریات بسته شود. این جشنواره باید مسیری برای تحرک و پویایی مستمر داوطلبانه باز کند. ما باید برای دانشجویان فعال در نشریات، کارگاه‌های تخصصی و مدارس تابستانی و زمستانی برگزار کنیم تا قلم‌های خام به قلم‌هایی استوار و حرفه‌ای تبدیل شوند. در مسیر یادگیری و توانمندسازی دانشجویان، بسیار برایمان با اهمیت است و روی آن سرمایه‌گذاری خواهیم کرد.

کد مطلب 6924983
زهرا سیفی

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