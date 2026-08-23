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۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۵:۲۸

نرخ حق‌بیمه حوادث دانش‌آموزی اعلام شد

نرخ حق‌بیمه حوادث دانش‌آموزی اعلام شد

نرخ حق‌بیمه حوادث دانش‌آموزی برای سال تحصیلی ۱۴۰۶ ـ ۱۴۰۵، مبلغ ۵۰۰ هزار ریال به ازای هر دانش‌آموز تعیین شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت آموزش و پرورش، اداره کل رفاه و پشتیبانی وزارت آموزش‌وپرورش از تعیین نرخ حق‌بیمه حوادث دانش‌آموزی برای سال تحصیلی۱۴۰۶ ـ ۱۴۰۵ خبرداد.

بر اساس این گزارش، در پی برگزاری جلسات تخصصی کارگروه بیمه و درمان و با هدف بررسی و تعیین چارچوب خدمات بیمه‌ای دانش‌آموزان، پیشنهادهای شرکت‌های بیمه‌گر مورد ارزیابی قرار گرفته و فرایند تعیین قیمت و بررسی تعهدات بیمه‌ای انجام شده است و در نهایت نرخ حق‌بیمه حوادث دانش‌آموزی برای سال تحصیلی ۱۴۰۶ - ۱۴۰۵، همانند سال گذشته، ۵۰۰ هزار ریال به ازای هر دانش‌آموز تعیین شده است.

این تصمیم با هدف حفظ سطح خدمات و پوشش‌های بیمه‌ای دانش‌آموزان، در کنار مدیریت هزینه‌ها و جلوگیری از افزایش بار مالی بر خانواده‌ها اتخاذ شده است.

فرایند اجرایی انعقاد قرارداد و شیوه‌نامه مربوط نیز در ادامه ابلاغ خواهد شد و جزئیات نحوه ارائه خدمات و تعهدات بیمه‌ای متعاقباً اطلاع‌رسانی می‌شود.

کد مطلب 6925045
زهرا ناری

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