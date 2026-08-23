علم الهدی: محور وحدت مسلمانان محبت به پیامبر اکرم(ص) است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله احمد علم‌الهدی ظهر یکشنبه، در نشست مشترک ائمه جمعه شهرهای تلفیقی استان خراسان که در محل دفتر نمایندگی ولی‌فقیه برگزار شد، با تبریک میلاد مسعود خاتم انبیا(صلی‌الله‌علیه‌وآله) و ولادت باسعادت امام صادق(علیه‌السلام) اظهار کرد: از تشریف‌فرمایی همه علمای اعلام که بنده را سرافراز فرمودید و در این نشست حضور یافتید، تشکر می‌کنم و تقارن این دیدار را با میلاد مسعود خاتم انبیا(صلی‌الله‌علیه‌وآله) و ولادت باسعادت امام صادق(علیه‌السلام) را خدمت همه شما بزرگواران تبریک و تهنیت عرض می‌کنم.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی افزود: خداوند ما را در همه حال مشمول توجهات خاصه نبی مکرم اسلام(صلی‌الله‌علیه‌وآله) و دعای خیر فرزند برومند ایشان، وجود اقدس بقیةالله(عج)، قرار دهد.

وی با اشاره به حوادثی که هم‌زمان با ولادت پیامبر اکرم(صلی‌الله‌علیه‌وآله) رخ داد، بیان کرد: هنگام ولادت پیغمبر اکرم(صلی‌الله‌علیه‌وآله) علائمی اتفاق افتاد. بنای خدا بر این است که حوادث بسیار مهم و تحول‌ساز زندگی بشر را با یک سلسله تحولات فیزیکی در دنیا اعلام کند و در مورد ولادت پیغمبر اکرم(صلی‌الله‌علیه‌وآله) به‌عنوان بزرگ‌ترین حادثه، این اتفاق افتاد.

علم الهدی ادامه داد: حوادثی که به وجود آمد، در تنوع و تغییر خاصی بود، اما از نظر ماهیت کلی و عمومی، این حوادث حاکی از یک واقعیت بیشتر نبود. گفته‌اند وقتی طاق ایوان کسری شکست و خبر خاموشی آتشکده فارس به انوشیروان رسید، ناراحت شد و به دنبال موبد موبدان فرستاد و از او خواست علت این قضیه را بیان کند.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی افزود: موبد موبدان خواب خود را تعریف کرد و گفت خواب دیدم مقدار زیادی از شتران عرب یا اسبان عرب از سرزمین عرب جدا شدند، از دجله گذشتند، با شتران عجم جنگیدند و آنها را از بین بردند و در بلاد عجم شتران عرب منتشر شدند. این خواب نشان می‌دهد حادثه‌ای به وجود خواهد آمد که عرب بر جهان عجم حاکمیت پیدا می‌کند و تمام سرزمین عجم در تملک عرب قرار خواهد گرفت.

نشانه‌های ولادت پیامبر(صلی‌الله‌علیه‌وآله) و جست‌وجوی راز حوادث بزرگ

وی اظهار کرد: انوشیروان، پادشاه حیره را که نماینده او در این قسمت و از ملوک‌الطوایف بود، فرستاد نزد پادشاه حیره تا کسی را از بلاد عرب که از اخبار جامعه عرب اطلاع بیشتری دارد و اندیشمند و دانشمند است و مسائل این سرزمین را کاملاً می‌شناسد، نزد او بفرستد تا رمز و راز این قضیه را بیان کند.

علم‌الهدی گفت: پادشاه حیره با پادشاه شام مشورت کرد و فردی به نام عبدالمسیح را که از کشیش‌های بزرگ مسیحیت شام بود، نزد انوشیروان فرستاد تا درباره سؤالاتی که مطرح شده بود، پاسخ دهد.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی ادامه داد: وقتی عبدالمسیح آمد و انوشیروان تمام قضایای به وجود آمده را با او در میان گذاشت، هرچه فکر کرد، نتوانست بفهمد چرا این حوادث اتفاق افتاده است؛ دریاچه ساوه خشکیده، از بیابان سماوه رودخانه جاری شده، آتشکده فارس خاموش شده و طاق کسری شکسته است. اینکه علت و عامل همه این حوادث در کنار یکدیگر چه بوده، برای او روشن نشد.

وی افزود: عبدالمسیح به انوشیروان گفت من دایی‌ای دارم به نام سطیح که بیش از چهارصد و پنجاه سال سن دارد و شاگرد یکی از حواریون حضرت عیسی بن مریم(علیه‌السلام) است و بسیار باسواد است و واقعیت‌ها را بهتر می‌داند. تو مرکبی در اختیار من قرار بده و راهنمایی نیز همراه من کن تا با سرعت خود را به او برسانم و این اخبار را از او بپرسم، چراکه پیرمرد است و ممکن است تا من به او برسم، از دنیا رفته باشد.

علم الهدی بیان کرد: انوشیروان دستور داد مرکبی سریع و راهوار در اختیار او قرار دهند. عبدالمسیح به سمت شام حرکت کرد و هنگامی که رسید، سطیح در حال احتضار بود و لحظات آخر عمر خود را می‌گذراند. هرچه دایی خود را صدا زد، پاسخی نداد، اما عبدالمسیح دید ممکن است او از دنیا برود و کسی نباشد که خبر را از او بپرسد و نتیجه این اخبار را بداند.