کاظمی: کانون پرورش فکری سرمایه مهم فرهنگی کشور است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بینالملل کانون، این نشست روز یکشنبه اول شهریور ۱۴۰۵ با حضور سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی؛ علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش؛ سیدرضا صالحیامیری، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی؛ فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت؛ الیاس حضرتی، رئیس شورای اطلاعرسانی دولت؛ علی ربیعی، دستیار اجتماعی رئیسجمهور؛ زهرا بهروزآذر، معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده؛ حامد علامتی، عبدالکریم حسینزاده، معاون رئیسجمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم؛ سیدضیاء هاشمی، معاون فرهنگی و اجتماعی معاون اول رئیسجمهور؛ محمد آشوری تازیانی، استاندار هرمزگان و سیداحمد موسوی، معاون رئیسجمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران و مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، در مرکز آفرینشهای فرهنگی هنری کانون برگزار شد.
علیرضا کاظمی، وزیر آموزشوپرورش در این نشست با اشاره به جایگاه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، این مجموعه را یکی از مهمترین و اثرگذارترین نهادهای فرهنگی کشور در حوزه کودک و نوجوان دانست.
وزیر آموزشوپرورش تأکید کرد که کانون، یکی از مراکز مهم فرهنگی کشور است که مسئولیت حوزهای بسیار راهبردی، یعنی کودکان و نوجوانان را بر عهده دارد.
به گفته وی، در طول سالهای فعالیت کانون، بسیاری از هنرمندان، نویسندگان و چهرههای برجسته فرهنگ و هنر در این مجموعه پرورش یافته یا با آن همکاری داشتهاند.
کاظمی با تأکید بر نقش کانون در تربیت و پرورش نسل آینده، این مجموعه را از زیرساختهای مهم تربیت انسانهای خلاق و هنرمند دانست و تصریح کرد که فعالیتهای فرهنگی، هنری و ادبی کانون، نقش مهمی در شکلگیری شخصیت و هویت کودکان و نوجوانان دارد.
وی همچنین به گستردگی شبکه کانون اشاره کرد و گفت: این مجموعه با حدود هزار و ۷۰ مرکز در سراسر کشور، نزدیک به ۲۰هزار عضو ثابت و بیش از ۴میلیون مخاطب، از ظرفیتهای مهم فرهنگی کشور محسوب میشود.
وزیر آموزشوپرورش همچنین عملکرد کانون در شرایط بحرانی و بهویژه دوران جنگ را مورد توجه قرار داد و گفت: کانون توانسته است در کنار فعالیتهای معمول فرهنگی و هنری، در ایجاد نشاط، آرامش روحی و کاهش آثار روانی بحران بر کودکان و نوجوانان نقشآفرینی کند. وی به برنامهها و تولیدات مختلف کانون، از جمله برنامههای مخاطبمحور و تولیدات سینمایی و هنری، بهعنوان نمونههایی از این ظرفیت اشاره کرد.
کاظمی در ادامه بر اهمیت و جایگاه حقوقی کانون تأکید کرد و قانونگذاری را یکی از پایههای حفظ و تقویت این نهاد فرهنگی دانست. از نگاه وی، توجه به کانون صرفاً به معنای حمایت از یک مجموعه اداری نیست، بلکه حمایت از یک زیرساخت ملی برای تربیت فرهنگی، هنری و هویتی کودکان و نوجوانان است.
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