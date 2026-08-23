کاظمی: کانون پرورش فکری سرمایه مهم فرهنگی کشور است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل کانون، این نشست روز یکشنبه‌ اول شهریور ۱۴۰۵ با حضور سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی؛ علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش؛ سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی؛ فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت؛ الیاس حضرتی، رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت؛ علی ربیعی، دستیار اجتماعی رئیس‌جمهور؛ زهرا بهروزآذر، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده؛ حامد علامتی، عبدالکریم حسین‌زاده، معاون رئیس‌جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم؛ سیدضیاء هاشمی، معاون فرهنگی و اجتماعی معاون اول رئیس‌جمهور؛ محمد آشوری تازیانی، استاندار هرمزگان و سیداحمد موسوی، معاون رئیس‌جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران و مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، در مرکز آفرینش‌های فرهنگی هنری کانون برگزار شد.

علیرضا کاظمی، وزیر آموزش‌وپرورش در این نشست با اشاره به جایگاه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، این مجموعه را یکی از مهم‌ترین و اثرگذارترین نهادهای فرهنگی کشور در حوزه کودک و نوجوان دانست.

وزیر آموزش‌وپرورش تأکید کرد که کانون، یکی از مراکز مهم فرهنگی کشور است که مسئولیت حوزه‌ای بسیار راهبردی، یعنی کودکان و نوجوانان را بر عهده دارد.

به گفته وی، در طول سال‌های فعالیت کانون، بسیاری از هنرمندان، نویسندگان و چهره‌های برجسته فرهنگ و هنر در این مجموعه پرورش یافته یا با آن همکاری داشته‌اند.

کاظمی با تأکید بر نقش کانون در تربیت و پرورش نسل آینده، این مجموعه را از زیرساخت‌های مهم تربیت انسان‌های خلاق و هنرمند دانست و تصریح کرد که فعالیت‌های فرهنگی، هنری و ادبی کانون، نقش مهمی در شکل‌گیری شخصیت و هویت کودکان و نوجوانان دارد.

وی همچنین به گستردگی شبکه کانون اشاره کرد و گفت: این مجموعه با حدود هزار و ۷۰ مرکز در سراسر کشور، نزدیک به ۲۰هزار عضو ثابت و بیش از ۴میلیون مخاطب، از ظرفیت‌های مهم فرهنگی کشور محسوب می‌شود.

وزیر آموزش‌وپرورش همچنین عملکرد کانون در شرایط بحرانی و به‌ویژه دوران جنگ را مورد توجه قرار داد و گفت: کانون توانسته است در کنار فعالیت‌های معمول فرهنگی و هنری، در ایجاد نشاط، آرامش روحی و کاهش آثار روانی بحران بر کودکان و نوجوانان نقش‌آفرینی کند. وی به برنامه‌ها و تولیدات مختلف کانون، از جمله برنامه‌های مخاطب‌محور و تولیدات سینمایی و هنری، به‌عنوان نمونه‌هایی از این ظرفیت اشاره کرد.

کاظمی در ادامه بر اهمیت و جایگاه حقوقی کانون تأکید کرد و قانون‌گذاری را یکی از پایه‌های حفظ و تقویت این نهاد فرهنگی دانست. از نگاه وی، توجه به کانون صرفاً به معنای حمایت از یک مجموعه اداری نیست، بلکه حمایت از یک زیرساخت ملی برای تربیت فرهنگی، هنری و هویتی کودکان و نوجوانان است.