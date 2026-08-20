اراک میزبان چهارمین رویداد قرآنی «خیزش ۱۰ میلیونی حافظان قرآن کریم» شد

مهین میرزایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: چهارمین دوره رویداد قرآنی خیزش ۱۰ میلیونی حافظان قرآن کریم با هدف توسعه و ترویج فرهنگ حفظ قرآن کریم و در راستای تحقق منویات رهبر شهید انقلاب مبنی بر تربیت ۱۰ میلیون حافظ قرآن کریم در اراک و شهرستانهای مجاور در حال برگزاری است.
وی افزود: این رویداد امسال با حضور ۳۳۰ تیم چهار نفره در دو گروه جنسیتی آقایان و بانوان برگزار میشود و برنامههای داوری مسابقات نیز در روزهای برگزاری انجام میگیرد.
میرزایی تصریح کرد: این طرح یک حرکت مردمی است که چهارمین سال برگزاری خود را پشت سر میگذارد و در سالهای نخست به صورت انفرادی برگزار میشد اما امسال با رویکرد تیمی و در قالب تیمهای چهار نفره برگزار شده است.
میرزایی با اشاره به تداوم برگزاری مسابقات در نقاط مختلف استان مرکزی ادامه داد: این رویداد طی روزهای گذشته و امروز برگزار شده و برنامههای آن فردا نیز در روستای اسفندان و همچنین روستاهای ستق، چهرقان و میلاجرد ادامه خواهد داشت.
مسئول برگزاری رویداد قرآنی خیزش ۱۰ میلیونی حافظان قرآن کریم تاکید کرد: هدف اصلی این حرکت قرآنی را تقویت جریان مردمی حفظ قرآن کریم است.
وی افزود: شکلگیری این رویداد بر مبنای تأکید رهبر شهید انقلاب بر ضرورت تربیت ۱۰ میلیون حافظ قرآن کریم است و تلاش داریم با توسعه این حرکت مردمی، زمینه مشارکت بیشتر اقشار مختلف جامعه در مسیر حفظ و انس با قرآن کریم فراهم شود.
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