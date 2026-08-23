به گزارش خبرگزاری مهر، در آستانه اعیاد فرخنده ماه ربیع‌الاول و با هدف بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی در حمایت از مددجویان واجد شرایط، امروز یکشنبه اول شهریورماه، جمعی از مقامات قضایی استان قم با حضور در زندان مرکزی قم، درخواست‌های مددجویان را به صورت مستقیم بررسی کردند.



در این بازدید، علی‌اصغر سلطانی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قم، علی بسطامی، رئیس محاکم عمومی و انقلاب شهرستان قم، جمعی از معاونان و مقامات ارشد قضایی دادسرا و دادگاه‌های عمومی و انقلاب و همچنین ۱۳۰ نفر از قضات، دادیاران و بازپرسان حضور داشتند و از بخش‌های مختلف زندان مرکزی قم بازدید کردند.



این حضور با همراهی حجت‌الاسلام والمسلمین حسین بنیادی، مدیرکل زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی استان قم، انجام شد و در جریان آن، مددجویان به صورت چهره‌به‌چهره با مسئولان و مقامات قضایی دیدار کردند و درخواست‌ها و مسائل خود را مطرح کردند.



پس از بررسی درخواست‌های ارائه‌شده و احراز شرایط قانونی هر یک از مددجویان، با مرخصی منجر به آزادی ۵۵ نفر از زندانیان واجد شرایط موافقت شد و این افراد در آستانه اعیاد ربیع‌الاول امکان آزادی از زندان را به دست آوردند.



همچنین در جریان این بازدید، درخواست‌های سایر مددجویان واجد شرایط نیز مورد بررسی قرار گرفت و به شمار قابل توجهی از آنان، متناسب با شرایط و ضوابط قانونی، ارفاقات قانونی اعطا شد.



اجرای این برنامه در چارچوب سیاست کاهش جمعیت کیفری و استفاده از ظرفیت‌های قانونی صورت گرفت؛ سیاستی که بر بررسی دقیق وضعیت زندانیان واجد شرایط و بهره‌گیری از ارفاقات قانونی تأکید دارد.



مدیرکل زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی استان قم نیز در این مراسم با قدردانی از حمایت‌های حجت‌الاسلام والمسلمین سیدکاظم موسوی، رئیس کل دادگستری استان قم، اظهار کرد: حمایت‌های مستمر رئیس کل دادگستری استان قم نقش مهمی در تحقق سیاست‌های دستگاه قضایی و کاهش جمعیت کیفری زندان‌های قم دارد.



این بازدید و بررسی درخواست‌های مددجویان، با حضور گسترده مسئولان و مجموعه قضات دادسرا و دادگاه‌های عمومی و انقلاب استان قم، در حالی انجام شد که اعطای ارفاقات قانونی و فراهم کردن زمینه آزادی افراد واجد شرایط، محور اصلی آن بود.