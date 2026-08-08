دادستان کردستان: امیدآفرینی راهبرد مقابله با جنگ روانی دشمن است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جباری صبح شنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی کردستان با اشاره به اهمیت تقویت تاب‌آوری اجتماعی اظهار کرد: یکی از اهداف اصلی دشمنان در اعمال فشارهای اقتصادی، تحریم‌ها و اقدامات مختلف علیه کشور، تضعیف توان ایستادگی جامعه و کاهش تاب‌آوری اجتماعی است.

وی افزود: دشمن طی سال‌های گذشته تلاش کرده با بهره‌گیری از ابزارهای مختلف، سرمایه اجتماعی را هدف قرار دهد و میان مردم و حاکمیت فاصله ایجاد کند؛ از این رو تقویت امید، اعتماد عمومی و انسجام اجتماعی باید به عنوان یک اولویت مورد توجه دستگاه‌های فرهنگی و اجرایی قرار گیرد.

جباری ادامه داد: در سال‌های گذشته شاهد بودیم که چگونه یک حادثه اجتماعی مورد بهره‌برداری جریان‌های مختلف قرار گرفت و پیامدهایی را برای جامعه به دنبال داشت که آثار آن در برخی عرصه‌ها همچنان قابل مشاهده است.

وی یکی از عرصه‌های مورد توجه دشمن را موضوع عفاف و حجاب دانست و گفت: حجاب بخشی از مفهوم گسترده عفاف در جامعه است و پرداختن صحیح به این موضوع نیازمند کار فرهنگی، آموزشی و اجتماعی مستمر است.

آموزش و پرورش نقش مهمی در تاب‌آوری دارد

دادستان عمومی و انقلاب مرکز کردستان با تأکید بر نقش آموزش و پرورش در تقویت تاب‌آوری اجتماعی بیان کرد: معلمان و مدیران مدارس از جمله مهم‌ترین عناصر تأثیرگذار بر نسل آینده هستند و نقش این مجموعه در افزایش قدرت تحلیل، امید و مقاومت اجتماعی دانش‌آموزان بسیار مهم است.

جباری خاطرنشان کرد: همان‌گونه که دشمن بخش‌های مختلف کشور را مورد هدف قرار می‌دهد، حوزه آموزش و پرورش نیز به دلیل نقش مهمی که در تربیت نسل آینده دارد، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و باید برای این عرصه برنامه مشخص و مستمر داشت.

وی با بیان اینکه پمپاژ ناامیدی یکی از شیوه‌های اثرگذاری دشمن بر افکار عمومی است، گفت: باید میان بیان مشکلات واقعی و ایجاد یأس در جامعه تفاوت قائل شد. کشور همانند همه جوامع با مشکلات اقتصادی، اجتماعی و صنفی مواجه است، اما تبدیل یک مشکل محدود به تصویری کلی از ناکارآمدی و بی‌نتیجه بودن همه اقدامات، اقدامی نادرست است.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز کردستان افزود: شورای فرهنگ عمومی باید در کنار توجه به مشکلات، تقویت امید و بیان واقعیت‌های مثبت جامعه را نیز دنبال کند و اجازه ندهد روایت‌های ناامیدکننده، فضای عمومی جامعه را تحت تأثیر قرار دهد.

جباری بر ضرورت استفاده از ظرفیت نهادهای مردمی برای مقابله با ناامیدی تأکید کرد و گفت: همه مسائل فرهنگی و اجتماعی نباید صرفاً از سوی دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی دنبال شود، بلکه سازمان‌های مردم‌نهاد نیز باید در این زمینه نقش فعال داشته باشند.

سازمان‌های مردم‌نهاد باید پای کار بیایند

وی با اشاره به ظرفیت سازمان‌های مردم‌نهاد اظهار کرد: لازم است در حوزه تقویت امید و افزایش تاب‌آوری اجتماعی، تشکل‌های مردمی بیشتری شکل بگیرند و حتی برای برخی از این مجموعه‌ها مأموریت‌های مشخص تعریف شود.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز کردستان ادامه داد: همان‌گونه که نسبت به مسائل محیط زیستی و برخی آسیب‌های اجتماعی حساسیت و مطالبه‌گری وجود دارد، باید برای موضوعاتی مانند امیدآفرینی، افزایش مشارکت اجتماعی و تقویت سرمایه اجتماعی نیز مطالبه‌گری و دغدغه عمومی ایجاد شود.

جباری افزود: سازمان‌های مردم‌نهاد می‌توانند بخشی از ظرفیت جامعه را برای افزایش مشارکت، امید و مسئولیت‌پذیری اجتماعی فعال کنند و این ظرفیت نباید نادیده گرفته شود.

رسانه‌ها در خط مقدم مقابله با ناامیدی هستند

وی با اشاره به نقش رسانه‌ها در شرایط کنونی گفت: فعالان رسانه‌ای در خط مقدم جنگ روایت‌ها قرار دارند و نباید این نیروها را در این میدان تنها گذاشت.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز کردستان افزود: رسانه‌ها باید ضمن انعکاس مشکلات و مطالبه‌گری، از انتشار مطالبی که بدون تحلیل صحیح موجب تشدید ناامیدی در جامعه می‌شود، پرهیز کنند و در کنار نقد منصفانه، واقعیت‌های مثبت و اقدامات انجام شده را نیز برای مردم بیان کنند.

جباری با تأکید بر اینکه تقویت تاب‌آوری اجتماعی یک فرآیند کوتاه‌مدت نیست، گفت: دشمن طی سال‌ها برای تأثیرگذاری بر جامعه برنامه‌ریزی و تلاش کرده است و نمی‌توان انتظار داشت در مدت کوتاهی همه آثار این اقدامات خنثی شود.

وی خاطرنشان کرد: رسیدن به موفقیت در این عرصه نیازمند صبر، استمرار، برنامه‌ریزی و تلاش شبانه‌روزی همه دستگاه‌ها و اقشار جامعه است و باید با استمرار اقدامات فرهنگی و اجتماعی، زمینه تقویت امید و سرمایه اجتماعی را فراهم کرد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز کردستان در پایان گفت: اگر قرار است جامعه در برابر فشارها و تهدیدها تاب‌آوری بیشتری داشته باشد، باید همه ظرفیت‌های حاکمیتی، فرهنگی، رسانه‌ای و مردمی در این مسیر فعال شوند و تقویت امید و انسجام اجتماعی به یک برنامه مستمر تبدیل شود.