سردار احمد شفاهی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: حفظ وحدت ملی و انسجام اجتماعی از مهمترین دغدغههای راهبردی کشور است و رسانهها بهویژه در سیستان و بلوچستان با توجه به تنوع قومی و مذهبی استان، میتوانند نقش مؤثری در تقویت این وحدت داشته باشند.
فرمانده سپاه سیستان و بلوچستان، افزود: دشمن نقاط قوت جمهوری اسلامی را شناسایی کرده و تلاش میکند با ایجاد اختلاف و شکاف اجتماعی آنها را تضعیف کند؛ بنابراین هر اقدامی که به اختلافافکنی میان مردم منجر شود، عملاً در جهت منافع دشمنان خواهد بود.
وی مطالبهگری در حوزه اقتصاد، معیشت و حقوق مردم را از دیگر وظایف رسانهها دانست و گفت: کشور و استان از ظرفیتهای بزرگی همچون مرز، دریا و نیروی انسانی برخوردار است و باید با همدلی مسئولان و اصحاب رسانه، مشکلات معیشتی مردم پیگیری و برطرف شود.
شفاهی تأکید کرد: مطالبهگری باید با نگاه دلسوزانه و در چارچوب تقویت کشور انجام شود و به گونهای نباشد که دشمن بتواند از مطالبات واقعی مردم برای ایجاد ناامیدی و بیاعتمادی سوءاستفاده کند.
وی همچنین با اشاره به اهمیت حضور مردم در صحنه گفت: رسانهها باید با انعکاس تلاشها، خدمات و دستاوردهای کشور و استان، امید اجتماعی را تقویت کنند و در شرایط جنگی نیز از بیان ظرفیتهای توسعهای سیستان و بلوچستان غافل نشوند.
فرمانده سپاه سیستان و بلوچستان خاطرنشان کرد: اصحاب رسانه در خط مقدم مقابله با جنگ شناختی قرار دارند و با تداوم تلاش و روایت درست واقعیتها میتوانند نقشههای دشمن را خنثی کنند.
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