به گزارش خبرنگار مهر، ستار هاشمی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران در اصفهان اظهار کرد: در سفر امروز بیش از ۳۹۰ پروژه ارتباطی با حجم سرمایه‌گذاری بیش از ۶.۴ هزار میلیارد تومان و ۲۹ پروژه غیرارتباطی با سرمایه‌گذاری بیش از ۱۲ هزار میلیارد تومان به بهره‌برداری رسید.

وی افزود: با تلاش‌های انجام‌شده در سطح ملی و تعامل با مدیران استانی به محوریت استاندار، شاهد به ثمر نشستن این پروژه‌ها هستیم. این موضوع حاکی از آن است که در دولت چهاردهم، مسیر رشد و توسعه استان متوقف بر شرایط جنگی کشور نشد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: امیدواریم پروژه‌هایی که در این سفر به بهره‌برداری رسید، ظرفیتی برای شکل‌گیری و توسعه هرچه بیشتر اقتصاد دیجیتال در استان اصفهان باشد.

به گفته هاشمی، وضعیت اقتصاد دیجیتال استان که در رتبه سوم کشوری ایستاده، وضعیت خوبی است.

وی ادامه داد: اما با توجه به ظرفیت‌های استان به این میزان قانع نیستیم و امیدواریم با برنامه‌ها و پروژه‌های حوزه فناوری اطلاعات در کنار زیرساخت‌های ارتباطی، شاهد اتفاقات مبارکی برای مردم استان باشیم.

وزیر ارتباطات در پاسخ به پرسشی درباره آمادگی استان اصفهان برای شهر هوشمند گفت: با توجه به اقدامات بسیار خوبی که در بحث مدیریت شهری در اصفهان رقم خورده، عملاً شهر اصفهان را به‌عنوان پایلوت شهر هوشمند انتخاب کردیم.

هاشمی خاطرنشان کرد: شرح اقدامات انجام‌شده در کارگروه توسعه دولت هوشمند ارائه شد و تفاهمی بین سازمان فناوری اطلاعات، سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور و شهرداری اصفهان منعقد شد تا این الگوی موفق برای ارائه خدمات بهتر به مردم تکثیر شود.