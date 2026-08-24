به گزارش خبرگزاری مهر، تسنیم نوشت: رژیم صهیونیستی که با وجود گذشت بیش از یک سال از توافق آتش بس غزه و همچنین اعلام به اصطلاح نقشه راه توسط نهاد موسوم به شورای صلح برای تکمیل این آتش بس در چند هفته گذشته، به هیچ یک از مفاد آن عمل نکرده و به اشکال مختلف در حال نقض این توافق بوده است، طی روزهای گذشته بادبادکهای کودکان غزه را تبدیل به دستاویزی برای توجیه ادامه جنایات خود و شعلهور کردن مجدد آتش جنگ در غزه کرده است.
ادعاهای واهی و مضحک صهیونیستها درباره بادبادکهای کودکان غزه
در این زمینه، رژیم اشغالگر، فرود بادبادکهای پرتابشده توسط کودکان غزه را به یک مسئله امنیتی تبدیل کرده و بدون ارائه هیچ مدرکی مدعی شده که آنها بادبادکهای آتشزا و حامل مواد منفجره هستند و تهدیدی برای اسرائیل به شمار میروند. روشن است که رژیم اشغالگر سطح تجاوزات خود علیه غزه را با توجه به ضرورتهای داخلی ناشی از فصل انتخابات تنظیم میکند. در همین حال، سوءاستفاده از هر رویدادی، هر چقدر هم بیاهمیت، به مشخصه این مرحله تبدیل شده است که فلسطینیها بهای آن را با خون خود میپردازند.
در جدیدترین فصل این بازیهای بیاساس و جنایتکارانه صهیونیستها، اسرائیل کاتس، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی، ایال زامیر، رئیس ستاد ارتش این رژیم را برای بحث فوری در مورد بادبادکهای پرتابشده از نوار غزه، پس از فرود یکی از بادبادکهایی که کودکان در طول تابستان در سرزمینهای اشغالی غزه با آن بازی میکنند، احضار کرد. رسانههای صهیونیستی هم پوشش گستردهای را به بحث در مورد «خطر» آنچه «تروریسم بادبادک» مینامیدند، اختصاص دادند و کانال کان مدعی شد که در هفته گذشته ده بادبادک منفجر نشده در شهرکهای اطراف غزه فرود آمده است.
ادعاهای مسخره نتانیاهو در مقایسه بادبادک کودکان با پهپاد
در یک اقدام مضحک دیگر، بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم اشغالگر، در حالی که ماکتی از یک جت جنگنده F-35 را در دست داشت، ظاهر شد و تهدید پهپادهای حامل مواد منفجره مورد استفاده در لبنان، ایران و اوکراین را با بادبادکهای غزه مقایسه کرد. نتانیاهو گفت «این F-35 است. آیا شما در خانه پهپاد دارید؟ اگر تعداد زیادی از آنها وارد شوند، مسلح باشند، بسیار دقیق باشند و تشخیص آنها دشوار باشد، میتوانند به همان اندازه کشنده باشند. سالهاست که ما روی راهحلی برای مشکل پهپادها کار میکنیم. ما در این زمینه در جهان بسیار پیشرفتهایم اما مشکل پهپادها یک چالش جهانی است. ما آن را در اوکراین، لبنان، ایران دیدیم و اکنون آنها در تلاشند تا آن را مدرن کرده و به غزه وارد کنند». نخست وزیر رژیم اشغالگر در ادامه این سخنان خود گفت: «دستورالعملهای من به نهادهای امنیتی و ارتش اسرائیل این است که هر کاری که میتوانند علیه این سلاح مرگبار انجام دهند: آن را هدف قرار دهند، عاملان آن را هدف قرار دهند و مکانی را که از آن شلیک میشود، هدف قرار دهند».
تشدید قابل توجه جنایات صهیونیستها در غزه
به این ترتیب در سطح میدانی، پس از دو روز آرامش نسبی، اوضاع به تدریج دوباره متشنج شد. از ابتدای این هفته، ارتش اشغالگر علاوه بر دهها بمباران و حملات پهپادی وحشیانه اطراف «خط زرد» در شرق شهر غزه ا هدف حملات شدید توپخانهای قرار داد. صهیونیستها همچنین حملات وحشیانهای به خانههای دیرالبلح و چادرهای آوارگان در خان یونس در جنوب نوار غزه انجام دادند و یک انبار تجاری در الزویداء در مرکز نوار غزه و مدرسهای که به عنوان پناهگاه در شمال استفاده میشود را نیز هدف قرار دادند.
صهیونیستها همچنین یک مرکز تولید سوخت صنعتی در اردوگاه آوارگان المغازی را بمباران کردند که منجر به شهادت یک فلسطینی و زخمی شدن تعداد دیگری از غیرنظامیان شد. با این حال، مهمترین تحول، که سطح جدیدی از تشدید تنش محسوب میشود، بازگشت به سیاست هدف قرار دادن خانهها و تأسیسات غیرنظامی و تجاری بود. ساکنان محله الزویداء قبل از اینکه یک جنگنده این محله را با سه موشک بمباران کند و منجر به شهید و زخمی شدن چندین غیرنظامی شود، اخطار تخلیه یک ساختمان تجاری احاطه شده توسط دهها چادر متعلق به آوارگان را دریافت کردند.
در خان یونس هم، نیروهای اشغالگر یک چادر محل اسکان آوارگان را بمباران و پنج غیرنظامی را زخمی کردند. بعد از این بمبارانهای شدید که مناطق مختلف غزه را هدف قرار داد، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی اعلام کرد که دستورالعملهایی برای واکنش به پرتاب «بادبادکهای آتشزا» صادر کرده است، که آن را "تهدید جدی" میداند. همچنین شب گذشته نتانیاهو و کاتس جلسهای برای ارزیابی آنچه که "تهدید" پرتاب پهپادها، بالنها و بادبادکها از غزه مینامیدند، برگزار کردند. ایال زامیر به همراه رئیس شورای امنیت داخلی رژیم صهیونیستی و فرماندهان ارشد ارتش این رژیم هم در جلسه مذکور حضور داشتند.
بهانهتراشی جدید نتانیاهو برای فرار از شکست در انتخابات با کارت «بادبادک کودکان غزه»
نتانیاهو و وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در بیانیهای مشترک اعلام کردند که اگر پرتاب این بادبادکها فوراً متوقف نشود، ارتش اسرائیل ترورهای هدفمند خود را علیه عاملان پرتاب این بادبادکها آغاز خواهد کرد و ساکنان مناطقی که بادبادکها از آنجا شلیک میشوند نیز در خطر هستند. این بیانیه رژیم صهیونیستی بدون هیچ گزارش و اطلاعات مستندی درباره پرتاب بادبادکهای آتشزا یا حامل مواد منفجره نشان میدهد که کابینه رژیم اشغالگر به بهانهتراشی برای شعلهور کردن مجدد درگیری در هر زمان که لازم باشد، ادامه خواهد داد.
باسم نعیم، از رهبران ارشد جنبش حماس در این زمینه اعلام کرد که جرد کوشنر، فرستاده ایالات متحده، و سایر اعضای هیئت آمریکایی از این جنبش خواستهاند که «حساسیت» زمانبندی توافق اخیر را برای نتانیاهو که به گفته آنها در حال گذر از «مرحله حساس داخلی» است، در نظر بگیرند. در همین راستا، آلون بن-دیوید، خبرنگار نظامی روزنامه عبری معاریو، اعلام کرد که تشکیلات نظامی اسرائیل میداند که نتانیاهو نمیخواهد هیچ یک از جبهههای باز را ببندد و حتی ممکن است به دنبال شعلهور کردن مجدد یکی از آنها، به احتمال زیاد جبهه غزه، باشد تا انتخابات را مختل کند یا به تعویق بیندازد.
این خبرنگار صهیونیست به نقل از مقامات ارشد نظامی این رژیم اعلام کرد که تشکیلات نظامی اسرائیل در ورود به یک جنگ جدید و غیر ضروری با نتانیاهو همکاری نخواهد کرد. این بدان معناست که وضعیت میدانی در غزه همچنان تحت کنترل الزامات داخلی ائتلاف کابینه اسرائیل و محاسبات انتخاباتی آن خواهد بود، بدون هیچ چشمانداز روشنی از آتشبس موقت یا پیشرفت در اجرای مرحله دوم «طرح ترامپ». در این میان به نظر میرسد که نتانیاهو همچنان سعی دارد با تشدید اوضاع این پیام را برساند که به اهداف اصلی خود در جنگ علیه غزه که در راس آنها آوارگی مردم غزه و اشغال این باریکه قرار داشت، پایبند است و به هیچ یک از خواستههای منطقهای و بینالمللی برای محافظت از روند مذاکرات توجهی ندارد.
همچنین روشن است که آمریکاییها هم از این موضع نتانیاهو و به طور کلی رژیم صهیونیستی غافلگیر نشدند. حتی خود کوشنر در دیدار با نمایندگان حماس و میانجیها وعده روشنی درباره وادار کردن اسرائیل به توقف تجاوزاتش نداد و در حالی که به نظر میرسید، بیشتر فرستاده اسرائیل است تا آمریکا، بر لزوم خلع سلاح حماس به عنوان پیش شرطی برای ادامه مذاکرات تاکید داشت. در این زمینه، احمد التنانی، نویسنده و تحلیلگر سیاسی، اعلام کرد که اولویت کوشنر مهار نتانیاهو در عمل نبود، بلکه حفظ توافق به شکل کلی و دست نخورده آن بود، بدون اینکه اساساً بر محتوای آن که مربوط به وضعیت فلسطین و الزامات آن بود، تمرکز کند.
وی افزود: در واقع آمریکاییها با نتانیاهو همکاری میکنند تا از فروپاشی نقشه راهی که توسط «شورای صلح» تهیه شده است، جلوگیری کنند، و در عین حال منافع سیاسی و محاسبات انتخاباتی نتانیاهو را در نظر میگیرند و تا حد زیادی با آنها همسو هستند. این تحلیلگر سیاسی تاکید کرد که در نتیجه، بررسی میزان پایبندی رژیم صهیونیستی و آتش بس غزه تا بعد از انتخابات این رژیم به تعویق میافتد و تا آن زمان شاهد گسترش تجاوزات صهیونیستها خواهیم بود. بنابراین طبق این معادله صهیونیستها، خون فلسطینیان به یک کارت انتخاباتی در اسرائیل تبدیل شده است؛ هر کس خون بیشتری بریزد، شانس خود را در انتخابات افزایش میدهد. این موضع مقامات صهیونیست، بسیاری از ناظران و تحلیلگران را به این نتیجه رساند که جلسهای که با حضور کوشنر در قاهره درباره وضعیت غزه برگزار شد صرفاً با هدف مهار وخامت اوضاع بود، نه هموار کردن راه جهت دستیابی به راهکار نهایی و باید منتظر جنایات بیشتر اشغالگران در غزه باشیم؛ در حالی که آمریکا چشم خود را به روی همه این جنایات میبندد و در عین حال مدعی حفاظت از توافق آتش بس غزه است.
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