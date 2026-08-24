شناورسازی ساعات اداری؛ راهکار شهرداری تهران برای کاهش ترافیک مهر

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا رنجبر، مدیرکل حمل‌ونقل عمومی و امور مناطق معاونت حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران در خصوص اولین نشست استقبال از مهر سال ۱۴۰۵ گفت: امروز جلسه ستاد استقبال از مهرماه برگزار شد و نمایندگانی از داخل و خارج شهرداری تهران در این نشست شرکت کردند.

وی ادامه داد: هدف ما از برگزاری این جلسه برنامه ریزی برای رویارویی با یک مهر پر انرژی برای شهروندان و دانش آموزان است. در ابتدای نشست تکالیف همه اعضا بیان شد و مصوبات سنوات گذشته مورد بحث قرار گرفت.

رنجبر با بیان اینکه در این نشست وضعیت ترافیک در مهر ماه سال گذشته و به خصوص در هفته اول بازبینی شد، خاطرنشان کرد: چالش‌های ترافیکی سال گذشته که را بررسی کردیم؛ مانند نقص فنی خودروها. همچنین مصوباتی را شورای ترافیک شهر تهران سنوات گذشته برای روان سازی ترافیک ارائه کرده بود، مانند شناورسازی ساعات اداری کارمندان. سال گذشته همین امر باعث کاهش ۷ درصدی ترافیک معابر پایتخت شد.

مدیرکل حمل‌ونقل عمومی و امور مناطق معاونت حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران در پایان عنوان کرد:،درخواست ما از نماینده استانداری شناورسازی ساعت اداری و ممنوعیت برگزاری نمایشگاه‌های داخلی و خارجی بود.