به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر اختیاری مدیرعامل شرکت کنترل ترافیک تهران با پرداختن به افتتاح نهمین ایستگاه شارژ برقی گفت: این ایستگاه بهصورت اختصاصی برای تاکسیها مورد بهرهبرداری قرار میگیرد و از فناوری ترکیبی استفاده از انرژی خورشیدی و برق سراسری و همچنین سیستم هوشمند مدیریت باتری برخوردار است.
اختیاری، مدیرعامل شرکت کنترل ترافیک تهران،اظهار کرد: نکته ای که نهمین ایستگاه شارژ برقی تهران را از دیگر ایستگاه ها متمایز میکند، استفاده از انرژی ترکیبی و برخورداری از یک سیستم هوشمند است که میتواند انرژی خورشیدی و برق سراسری را بهصورت همزمان و تلفیقی مدیریت کند.
مدیرعامل شرکت کنترل ترافیک تهران ادامه داد: با توجه به هوشمندی باتریهایی که در این ایستگاه نصب شده، سیستم میتواند بر اساس میزان تقاضا، نحوه استفاده از منابع انرژی را مدیریت کند. در زمانهای اوج مصرف، از ظرفیت باتری و انرژی خورشیدی استفاده خواهد شد و زمانی که تقاضا برای استفاده از برق سراسری کاهش پیدا کند، میتوان از این فرصت برای شارژ باتریها استفاده کرد.
اختیاری با اشاره به برنامه توسعه ایستگاههای شارژ در تهران گفت: برنامههای دیگری نیز در دست اجرا داریم و تا پایان شهریورماه، دو ایستگاه جدید را برای افتتاح برنامهریزی کردهایم که یکی در جوانمرد قصاب و دیگری در هنگام جنوبی قرار دارد.
وی توضیح داد: ایستگاه جوانمرد قصاب برای تاکسیها در نظر گرفته شده است و ایستگاه هنگام جنوبی نیز بهصورت مشترک برای اتوبوسها و تاکسیها مورد بهرهبرداری قرار خواهد گرفت.
اختیاری با اشاره به استفاده از فناوریهای جدید در ایستگاههای شارژ اظهار کرد: یک تکنولوژی نوین نیز در این ایستگاه مورد استفاده قرار گرفته که مربوط به بهرهبرداری هوشمند از باتریهاست. این فناوری را در سایر ایستگاهها نیز ادامه خواهیم داد تا بتوانیم توقف وسایل حملونقل عمومی را به حداقل برسانیم و فرآیند شارژ آنها با سرعت بیشتری انجام شود.
مدیرعامل شرکت کنترل ترافیک تهران تأکید کرد: شارژ این وسایل بهصورت سریع انجام میشود و هر اندازه تکنولوژیهای جدیدتر وارد این حوزه شود، تلاش میکنیم همان فناوریها را با زیرساختهای موجود تطبیق داده و مورد استفاده قرار دهیم تا کمترین میزان توقف برای ناوگان حملونقل عمومی ایجاد شود و بتوانیم خدمات بیشتری را در سطح شهر به شهروندان ارائه کنیم.
اختیاری درباره برنامه توسعه ایستگاههای شارژ تا پایان سال نیز گفت: کل فرآیند توسعه با توجه به میزان تأمین زیرساخت، تا حدودی متغیر است، اما بهطور قطع چهار ایستگاه دیگر تا پایان سال به بهرهبرداری خواهد رسید.
وی با بیان اینکه برقیسازی حملونقل عمومی یکی از اتفاقات جدید در مدیریت شهری تهران است، افزود: این یک اتفاق نوین در مدل شهری بوده و نباید فراموش کنیم که کل تأمین زیرساخت برقیسازی در همین دوره شهری اتفاق افتاده است. همچنین ورود اتوبوسها و تاکسیهای برقی به ناوگان حملونقل عمومی نیز از اتفاقاتی است که در همین دوره شهری در حال انجام است.
مدیرعامل شرکت کنترل ترافیک تهران ادامه داد: وظیفه ما این است که بر اساس میزان تقاضایی که برای ایستگاههای شارژ وجود دارد، توسعه این ایستگاهها را انجام دهیم و متناسب با آن با سرعت پیش برویم. هر اندازه اتوبوسهای برقی بیشتری وارد ناوگان شوند، قطعاً میتوانیم توان و ظرفیت خود را نیز متناسب با آن مدیریت کنیم و توسعه دهیم.
وی همچنین از اجرای یک پروژه ویژه برای شارژ اتوبوسهای برقی در دو نقطه از تهران خبر داد و گفت: یک اتفاق بسیار ویژه قرار است در ایستگاه اکباتان و ترمینال شرق قدیم رخ دهد که این دو نیز جزو ایستگاههای ویژه خواهند بود.
اختیاری توضیح داد: اتوبوسهای ۲۶ متری که قرار است وارد ناوگان حملونقل عمومی شوند و تأمین آنها از طریق معاملات حملونقل در حال انجام است، در مسیر بی.آر.تی تهرانپارس فعالیت خواهند کرد و دو ایستگاه در ابتدا و انتهای این خط برای آنها در نظر گرفته شده است. قرار است این ایستگاهها نیز تا پایان سال رونمایی و شارژ این اتوبوسها در این دو نقطه انجام شود.
مدیرعامل شرکت کنترل ترافیک تهران در پاسخ به پرسشی درباره استفاده سایر خودروها از ایستگاههای شارژ گفت: وظیفه شرکت کنترل ترافیک تهران بهعنوان یکی از مجموعههای شهرداری، اولویت دادن به حملونقل عمومی است و خارج از این موضوع، استفاده از این ظرفیت جزو وظایف سازمانی ما نیست.
وی افزود: البته با توجه به توافقاتی که در برخی مواقع انجام میشود، در زمانهایی که ایستگاهها خلوت هستند، بعضی خودروها نیز میتوانند از این ظرفیت استفاده کنند، اما اولویت قطعی با تاکسیها و وسایل حملونقل عمومی است.
اختیاری در ادامه با تشریح وظایف شرکت کنترل ترافیک تهران اظهار کرد: وظیفه ذاتی ما مدیریت سیستم حملونقل هوشمند است و تمامی سیستمهای حملونقل هوشمندی که در سطح شهر مورد استفاده قرار میگیرند، در حوزه فعالیت این مجموعه قرار دارند.
وی افزود: دوربینهای ثبت تخلف سرعت، دوربینهای پلاکخوان و سایر سامانههای هوشمند نیز بخشی از این مأموریت هستند و توسعه آنها بر اساس نیاز موجود در سطح شهر دنبال میشود.
مدیرعامل شرکت کنترل ترافیک تهران در پایان گفت: اتفاقات بسیار بزرگی در این حوزه در حال انجام است و اگرچه بخشی از این اقدامات هماکنون در حال اجراست، اما متناسب با نیازهای شهر، توسعه سیستمهای حملونقل هوشمند نیز در آینده ادامه خواهد داشت.
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