به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی شرکت ساماندهی صنایع ومشاغل شهر، مجتبی اقوامیپناه، مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر، بر ضرورت راهاندازی سامانههای یکپارچه برای ساماندهی مشاغل و فرآوردههای کشاورزی در کشور تأکید کرد.
وی هدف از اجرای این طرح را ایجاد هماهنگی، یکپارچهسازی اطلاعات و ارتقای مدیریت فعالیتهای مرتبط با مشاغل شهری عنوان کرد.
مجتبی اقوامیپناه در ابتدای این نشست با اشاره به چالشهای موجود در حوزه ساماندهی مشاغل و صنایع در تهران، اظهار کرد: چالشهای متعددی در این حوزه وجود دارد که تلاش میکنیم با بررسی تخصصی و استفاده از ظرفیتهای موجود، برای رفع آنها راهکارهای عملیاتی پیدا کنیم.
وی با بیان اینکه فلسفه ایجاد شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر، ساماندهی تخصصی مشاغل و صنایع است، افزود: تنوع و گستردگی مسائل در حوزه مشاغل در تهران با برخی کلانشهرهای دیگر متفاوت است و به همین دلیل تلاش داریم چالشهای موجود را بهصورت تخصصی بررسی و برای آنها راهکارهای اجرایی ارائه کنیم.
اقوامیپناه با اشاره به موضوع اجرای بند ۲۰ قانون شهرداریها و ساماندهی صنوف مزاحم، یکی از چالشهای مهم این حوزه را اجرای فرآیندهای جابهجایی و انتقال صنوف عنوان کرد و گفت: با وجود اقدامات شرکت ساماندهی و شهرداری تهران برای ایجاد ظرفیتهای جدید، در برخی موارد پس از واگذاری فضای جدید، بهرهبرداران تمایلی به ترک محل قبلی ندارند و حتی ممکن است فضای جدید را فقط بهعنوان انبار مورد استفاده قرار دهند.
وی ادامه داد:برخی چالشهای حقوقی نیز موجب طولانی شدن فرآیند ساماندهی میشود و لازم است برای رفع این موانع، راهکارهای مشخص و هماهنگی میان دستگاههای مرتبط ایجاد شود.
در ادامه این نشست سجاد خلیلی، رئیس کارگروه تخصصی ساماندهی مشاغل شهر و فرآوردههای کشاورزی نیز در این نشست با اشاره به اقدامات انجامشده در برخی کلانشهرها اظهار کرد: شهرداری تهران و برخی کلانشهرها از جمله اصفهان، مشهد و شیراز، اقدامات قابل توجهی برای ساماندهی صنایع و مشاغل انجام دادهاند.هدف ما این است که پس از بررسی و جمعبندی تجربیات موجود، برای ایجاد یک سامانه جامع در این حوزه هدفگذاری کنیم.
وی افزود: تهران در زمینه ساماندهی صنایع و مشاغل مزاحم، انتقال آنها به خارج از محدوده شهر، ایجاد مجتمعهای صنفی و همچنین طراحی سامانههای مرتبط با فرآیندهای اجرایی، همواره از شهرهای پیشرو بوده است و این مسیر در برنامههای آتی نیز دنبال خواهد شد.
هاشم نوروزیفرد، معاون مدیرکل محیط زیست و خدمات شهری سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور و عضو کارگروه تخصصی ساماندهی مشاغل شهر و فرآوردههای کشاورزی نیز با اشاره به الزامات قانونی ساماندهی صنایع و مشاغل مزاحم گفت: موضوع ساماندهی صنایع و مشاغل مزاحم در قوانین مختلف از جمله قانون بهبود محیط کسبوکار و همچنین آییننامه هیئت وزیران در سال ۱۳۹۶ مورد توجه قرار گرفته است.
وی افزود: این مقررات با هدف ایجاد ضوابط مشخص و رفع اشکالات موجود در روند اجرایی تدوین شدهاند ولی ما امروز در کنار موضوع ساماندهی صنایع و مشاغل، با پدیدههای نوظهوری مانند ونکافهها و گسترش ابعاد دستفروشی نیز مواجه هستیم که نیازمند بررسی و سیاستگذاری متناسب با شرایط جدید هستند.
نوروزی فرد در ادامه با تأکید بر ضرورت همکاری میان شهرداریها و دستگاههای مرتبط ادامه داد: باید ضمن بررسی و جمعبندی سامانههای موجود در شهرهای مختلف، به یک چارچوب مشخص برای ساماندهی این فرآیندها در یک سامانه جامع اصلی دست پیدا کنیم.
همچنین، حیدری فرد، مدیر فناوری اطلاعات اتحادیه سازمان های خدمات شهری شهرداریهای کشور،به علاوه یکی از اهداف کارگروه را افزایش توانمندی شهرداریها و کمک به شهرهای کوچکتر و کمبرخوردارتر در این حوزه عنوان کرد و گفت: ایجاد داشبورد مدیریتی، تدوین روشهای منظم و استفاده از تجربیات شهرهای پیشرو میتواند به بهبود فرآیندهای ساماندهی کمک کند.
وی خاطرنشان کرد: سامانه مورد نظر قرار نیست به صورت اجباری جایگزین سامانههای کارآمد موجودشود ؛ بلکه در این مرحله، شرح خدمات و نیازمندیهای سامانه تدوین و پس از بررسی، چارچوب نهایی آن مشخص خواهد شد.چهارمین نشست کارگروه تخصصی ساماندهی مشاغل شهر و فرآوردههای کشاورزی با حضور اعضای کارگروه و نمایندگانی از شهرداریهای تهران، مشهد، کرج، اصفهان، تبریز، ارومیه و شیراز به میزبانی شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر به مدت ۳ روز در حال برگزاری است.
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