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۲ شهریور ۱۴۰۵، ۲۲:۲۹

سرمربی خیبر: بابت شکست مقابل پیکان از هواداران عذرخواهی می‌کنم

سرمربی خیبر: بابت شکست مقابل پیکان از هواداران عذرخواهی می‌کنم

خرم‌آباد - سرمربی خیبر خرم‌آباد، گفت: مهم‌ترین علت شکست ما مقابل پیکان، شرایط و مسائل بدنی بازیکنان بود، بابت این شکست از هواداران عذرخواهی می‌کنم.

به گزارش خبرنگار مهر، فراز کمالوند در نشست خبری بعد از بازی مقابل پیکان تهران، اظهار داشت: متأسفانه نتیجه خوبی نگرفتیم، شکست خوردیم، در نیمه اول بچه‌ها خیلی خوب بازی کردند، تا زمانی که انرژی داشتند و ۵۵ تا ۶۰ دقیقه خوب بازی کردیم.

وی ادامه داد: به‌خصوص در نیمه اول کاملاً حاکم بر بازی بودیم، دو تا سه موقعیت ۱۰۰ درصد گل‌زنی از دست دادیم، متأسفانه دقیقه ۶۰ به بعد برایمان افت بدنی ایجاد شد، نیمه دوم اصلاً خوب نبودیم، فکر می‌کنم علاوه بر اشتباهات فنی که وجود داشت، بیشترین عاملی که باعث شد این بازی را واگذار کنیم، مسائل بدنی ما بود، هفته گذشته خیلی به ما فشار آمد، یک مسافرت طولانی داشتیم، نزدیک به ۹۰ دقیقه ۱۰ نفره بودیم، امروز اثرات خودش را نشان داد.

سرمربی خیبر خرم‌آباد، افزود: به هر ترتیب به تیم پیکان تبریک می‌گویم و بابت این شکست هم از هواداران عذرخواهی می‌کنم، ان شاالله بتوانیم خیلی زود به شرایط نرمال برگردیم.

کد مطلب 6926647

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