به گزارش خبرنگار مهر، زهرا سعیدی مبارکه شامگاه دوشنبه در آیین افتتاح پروژه فیبر نوری شهرک صنعتی مبارکه با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، اظهار کرد: در شرایط جنگی نیز پیشرفت و توسعه این شهرستان مانند سراسر کشور ادامه داشت. مبارکه بیشترین پرتابه را نسبت به سرانه جمعیت در کشور متحمل شد و نشان مقاومت را به دست آورد.
وی افزود: ۱۴ شهید در این شهرستان در جنگ اخیر تقدیم کردیم. امیدواریم از دل خاکستر جنگ، بهویژه در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات که در جنگ حرف اول را میزند، طرحی نو دراندازیم.
وی چند درخواست مشخص مردم شهرستان را مطرح کرد و گفت: نخست، جدول زمانی دقیق اتمام پروژههای FTTH مشخص شود تا مردم بدانند چه زمانی انجام میشود. دوم، پروژههای نیمهتمام فیبر نوری بهخصوص در مرکز شهر تعیین تکلیف گردد. سوم، مدیران کل بازدید میدانی از شهرکهای صنعتی استان از جمله شهرک صنعتی دلسرخ که در دوران جنگ آسیب دیدهاند، داشته باشند. حتی احساس توجه نیز اثرگذار است.
نماینده مردم مبارکه افزود: کمیته تخصصی با حضور دو مدیرکل استانی و یک نفر از تهران برای پیگیری مصوبات سفر تشکیل شود؛ بهویژه برای روستاهایی مانند فخرآباد و نقاط کور. اینترنت روستایی شهرستان نیز باید تعیین تکلیف شود. روستاهای ما سیچهل نفره نیستند؛ روستاهای چهار هزار نفره هستند و ظرفیت شهر شدن دارند.
فرماندار مبارکه: فیبر نوری دغدغه دیرینه صنعتگران را برطرف کرد
محمدرضا عسگریان، فرماندار مبارکه، نیز در این آیین گفت: شهرستان مبارکه سهم بالایی در تولید ناخالص ملی و استانی دارد. تنها در این شهرک صنعتی و نواحی اطراف بیش از ۴۰۰ واحد صنعتی فعال است که اشتغال بالایی ایجاد کردهاند.
وی افزود: بحث فیبر نوری شهرک صنعتی مبارکه از دغدغههای دیرینه صنعتگران بود که با مشارکت شرکت شهرکهای صنعتی کلنگ خورد و امشب به بهرهبرداری رسید. این پروژه قطعاً در اینترنت پرسرعت و فناوریهای جدید به صنعتگران کمک خواهد کرد.
عسگریان خاطرنشان کرد: علیرغم آنکه شهرستان در جنگ دوازدهروزه و جنگ رمضان یکی از بیشترین خسارات را متحمل شد، علاوه بر ترمیم خسارتها، پروژههای خوبی در حال اجراست و فردا نیز به مناسبت هفته دولت پروژههای متعددی افتتاح خواهد شد.
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