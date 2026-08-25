به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه نیویورک تایمز گزارش داد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از جرد کوشنر داماد خود خواسته کانال های ارتباطی با حزب دموکرات قبل از انتخابات میان دوره ای این کشور در نوامبر ایجاد کند.

بر اساس این گزارش، در حالی که ۲ حزب جمهوری خواه و دموکرات برای به دست گرفتن اکثریت کرسی های کنگره طی انتخابات آتی رقابت می کنند یک نشست غیرمنتظره میان حکیم جفریز رهبر اقلیت دموکرات در مجلس نمایندگان آمریکا و کوشنر برگزار شده است.

در این گزارش آمده است: نشست مذکور طی هفته های گذشته در نیویورک با وساطت یک دوست مشترک برگزار شده و طی آن در خصوص موضوعاتی که می تواند نقطه مشترکی میان دو طرف باشد بحث شده است.

این در حالی است که گزارش های منتشر شده حاکی از احتمال به دست گرفتن کنترل مجلس نمایندگان توسط دموکرات ها و قرار گرفتن ترامپ در برابر چالش های قانونی و نظارتی جدید است.