به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، نتایج یک نظرسنجی جدید نشان می‌دهد که میزان حمایت آمریکایی‌ها از جنگ مستمر با ایران به پایین‌ترین سطح خود از آغاز درگیری رسیده و به ۳۱ درصد کاهش یافته است؛ این در حالی است که این رقم در ماه مارس ۳۷ درصد و در ابتدای ماه جاری ۳۴ درصد بوده است.

نظرسنجی انجام شده توسط خبرگزاری رویترز و وبگاه ایپسوس، این کاهش را به افت محسوس حمایت جمهوری‌خواهان از جنگ نسبت داده است؛ به‌طوری که در میان حامیان ترامپ تنها ۶۹ درصد از آن‌ها با ادامه عملیات نظامی موافق هستند. این رقم در ماه مارس ۷۷ درصد بود.

هم‌زمان، ترامپ از آسیب پیامدهای این جنگ بر وجهه عمومی خود بیمناک است، چرا که نگرانی‌ها از طولانی شدن این درگیری رو به افزایش است و ۸۳ درصد آمریکایی‌ها معتقدند جنگ برای مدت طولانی ادامه خواهد داشت.

این آمار در حالی منتشر می‌شود که دولت ترامپ به دلیل افزایش قیمت بنزین با فشارهای فزاینده‌ای روبرو است. این مسئله بار اقتصادی سنگینی بر دوش متحدان جمهوری‌خواه که خود را برای انتخابات میان‌دوره‌ای نوامبر آماده می‌کنند، وارد کرده است؛ به‌ویژه در شرایطی که رأی‌دهندگان مستقل در انتخابات کنگره، با اختلاف ۳۳ درصد در برابر ۱۹ درصد، دموکرات‌ها را بر جمهوری‌خواهان ترجیح می‌دهند.

این گزارش می افزاید که تداوم محاصره عملی صادرات نفت از منطقه، قیمت سوخت را بالا نگه داشته و تهدیدی برای افزایش فشارهای اقتصادی بر دولت آمریکا در آستانه انتخابات محسوب می‌شود.

بر اساس این گزارش، محبوبیت ترامپ از زمان بازگشت به قدرت در سال ۲۰۲۵ روند کاهشی داشته است و این سقوط پس از جنگی که ایالات متحده و اسرائیل در ۲۸ فوریه بر علیه ایران آغاز کردند، شتاب گرفت.

این نظرسنجی که در بازه زمانی ۱۴ تا ۱۷ اوت جاری انجام شده، نشان می‌دهد که میزان حمایت از ترامپ به ۳۳ درصد کاهش یافته است که پایین‌ترین میزان در دوره ریاست‌جمهوری فعلی او محسوب می‌شود. همچنین، سایر نظرسنجی‌های کلیدی نیز نشان‌دهنده افت شدید در میزان محبوبیت او هستند.